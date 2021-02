Expediente Q|Apagones

En los periodos revolucionarios se tiene el recuerdo de que había apagones y había desabasto de incluso de productos alimenticios, los apagones y falta de suministro eléctrico, han regresado a México, en los últimos meses; según la justificación de el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se trata de un desajuste en el precio del gas y que además está aparejado con una tormenta invernal que se vive en los Estados Unidos, la cuál es la afectación repercute en México pues resulta que el 65 por ciento del gas natural que se consume en México, es surtido por el país del norte y las termoeléctricas en nuestro país, se alimentan de gas natural además como la industria y parte del transporte público.

El apagón reciente afectó a casi 5 millones de clientes en seis estados que se quedaron sin energía es decir poco más de 20 millones de mexicanos afectados la Comisión Federal de Electricidad, afirma que la tormenta invernal que afecta México y Estados Unidos la principal causa pues él detuvo el suministro de gas que proviene precisamente del vecino país del norte nuestra dependencia es del 65 por ciento de gas que ocupa México depende o viene de los Estados Unidos.

El caso es que no se descartan más apagones en los próximos días, la culpa es de los gobiernos neoliberales, como era de esperarse que hacían negocio comprando gas caro a los Estados Unidos pero lo cierto es que México, no tiene la capacidad de producir gas y es por eso que lo importa durante años se generó esta dependencia y no estamos preparados para ser autosuficientes en este momento.

Los apagones no es lo único que nos espera ante la escasez del gas natural, lo que seguramente veremos en los próximos días será problemas en la industria y en el transporte que también se mueve con el gas natural, no descarte un caos en las grandes ciudades ante la falta de este producto y seguramente será material electoral en los siguientes días.

De rebote

Los partidos políticos que están hechos bolas con sus procesos internos se van al periodo de intercampañas con más dudas que certezas y seguramente veremos, pleitos encarnizados por el poder, para muchos el reloj biológico, es ahora o nunca y veremos de todo.

