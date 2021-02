Expediente Q|Desastre

Quien no quiera ver que la campaña de vacunación contra Covid-19 del Gobierno federal es un desastre, solamente se engaña y no quiere tampoco ser solidario con la población que está todos los días en riesgo por la pandemia.

Desde el año pasado el Gobierno federal presume todos los días los acuerdos y las buenas relaciones con los países productores y desarrolladores de la vacuna; desde el año pasado, cuando llegaron la cantidad irrisoria de 3 mil vacunas, un precandidato dijo que la misión estaba cumplida y no hay peor mentira que esa.

Estados Unidos, que sí compró vacunas y cuyo gobierno se preocupó por sus habitantes, vacuna en promedio al día a 2 millones de personas. En México no podemos llegar a esa cifra total y casi acaba marzo.

Hay dos hipótesis de realidad en nuestro país y es sencillo: Nos mintieron al decir que se hacen compras semanales de vacunas y estas no llegan o sencillamente, nunca se compraron y ahora andamos reclamando ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que hay países que acaparan vacunas, mientras otros países no la tienen.

Es un desastre porque no hay vacunas suficientes, es un desastre porque para la cantidad irrisoria de vacunados se necesitan equipos de más de siete personas por vacunados, las llamadas brigadas correcaminos con mirones y fuerzas armadas están haciendo acto de presencia incluso para fotografiar a los “beneficiarios” del programa de vacunación.

Cuando había a tiempo vacunas contra influenza, Tétanos, VPH y otras nunca se tomaron fotos y mucho menos se hacía todo un evento para recordarle al pueblo que el gobierno es bueno.

El gobierno es ineficaz y con sospechas de mezquino por el tufo a lucro político con la vacuna contra la Covid-19.

EL personal de la primera línea no se ha vacunado al 100 por ciento y ya hay otros vacunados que no tienen nada que ver con la atención de la pandemia, es un desastre porque no hay vacunas y tardaran en llegar.

De rebote

Partidos políticos velan armas para el inicio de la campaña, solamente otros traen un desastre con sus listas y sus candidatos Fuerza México y Morena con el claro ejemplo de desastre como lo que mencionamos arriba.

