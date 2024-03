La pista | Los jóvenes, la gran revolución 

Dicen que a los jóvenes no les interesa la política. Dicen que a los jóvenes no les preocupa la democracia. Dicen que los jóvenes no son conscientes de lo muchísimo que costó a México salir del laberinto autoritario. Dicen que los jóvenes no harán nada para acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado. ¿Es verdad?

Esto lo dijo en una magna conferencia la española Cayetana Álvarez de Toledo, el pasado fin de semana ante cientos de jóvenes reunidos en Puebla.

Conferencia y charla que se hizo viral, y es que el mensaje es claro, con base en los datos del padrón electoral con el cual tendremos la oportunidad de elegir a la futura presidenta de México.

En las próximas elecciones esto será más cierto que nunca, porque los jóvenes entre 18 y 29 años son el 30% del padrón electoral. Sin embargo, menos de la mitad de este segmento votó en las elecciones presidenciales pasadas. Son el grupo con mayor abstención.

Por ello, Cayetana Álvarez dijo que venía a emplazar a los jóvenes mexicanos, a pedirles que se movilicen, a qué se comprometan y que pasen a la acción.

A decirles que la política importa, que la democracia es imprescindible y que el futuro, el suyo, de México -y por extensión- de toda América Latina depende de ellos.

Si todos cumplimos nuestra obligación y votamos de manera informada. Nadie podría manipular las elecciones, ni comprar votos. Los partidos tendrían que ofrecer mejores propuestas y mejores candidatos para atraer a los jóvenes.