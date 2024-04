En los últimos años la llamada Industria Naranja o la industria relacionada con las artes visuales, el diseño, el mundo editorial, la música, las artes escénicas, artesanías, gastronomía, entre otras disciplinas, ha registrado un crecimiento exponencial en el mundo y México no es la excepción y así lo demuestra su liderazgo en la región junto con Argentina, pues de acuerdo al Centro de Cultura Digital, tan sólo, en el 2019, la contribución al PIB fue de 7% con 1.9 millones de empleos generados en nuestro país.



Es por ello, que, en el marco del Día Internacional de la Creatividad, que fue este 21 de abril, en Coparmex nos hemos sumado y nos seguiremos sumando a todos los esfuerzos que consoliden esta importante industria, pues en un mundo donde la innovación y la creatividad son más valiosas que nunca, es fundamental reconocer y apoyar el papel que desempeña este sector en el desarrollo económico y cultural de nuestro país, ya que también enriquece nuestra identidad y fortalece el tejido social.



Con el objetivo claro de sumar y trabajar en sinergia, el pasado viernes 19 de abril, a través de nuestra Comisión de Industrias Creativas e Innovación de Coparmex Querétaro, acudimos al Congreso del Estado a una reunión en la que se analizó la importancia de esta industria y la necesidad de incluirla en la Ley con el objetivo de impulsar a todos los sectores creativos del estado, pues estoy segura que en estos tiempos la innovación nutre nuestra creatividad colectiva y nos conecta con el mundo de formas inimaginables.



Muchos se preguntarán cuáles son los beneficios, y aquí les comparto sólo algunos: genera empleo y desarrollo económico, cultural y social, promueve la diversificación económica, y reduce nuestra dependencia de sectores tradicionales.



Sin embargo, no podemos ignorar los retos que enfrenta la industria naranja en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado. Uno de los desafíos más urgentes es la formación profesional de talentos locales a través de planes de estudios enfocados y que garanticen el crecimiento de la mentefactura.



La riqueza cultural de nuestro país es un excelente nicho para que la industria naranja se consolide, por lo cual, debemos reconocer y valorar el talento creativo como un activo estratégico para nuestra economía en su conjunto. Esto implica invertir en el desarrollo de habilidades creativas, colaborar con talentos locales y promover la diversidad e inclusión en nuestras industrias.



Y como les había comentado, debemos abogar por la generación de políticas públicas avaladas en la Ley, que fomenten un entorno propicio para la creatividad y la innovación, incluida la protección de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a financiamiento y recursos para emprendedores creativos, pues no olvidemos lo que señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Las industrias culturales y creativas deberían ser parte de las estrategias de crecimiento económico”.





*Presidenta de Coparmex-Querétaro