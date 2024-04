En una era en donde la globalización empresarial es una constante, en donde las fronteras comerciales se han acercado y en donde las cadenas de suministro se han convertido en clave para las grandes empresas y el comercio internacional, el nearshoring emerge como una estrategia fundamental para mantener la competitividad y explorar nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en nuestro país, que goza de muchas ventajas, como la proximidad geográfica con los Estados Unidos y Canadá, mano de obra calificada o incentivos fiscales, entre otras.



Sin embargo, el éxito de la relocalización de las grandes empresas va más allá de simplemente comprender el concepto, de una adecuada infraestructura, de la estabilidad económica, política o la seguridad que pueda ofrecer nuestro país.

Estoy segura que el éxito radica en la capacidad de las MiPyMEs de implementar acciones concretas que les permitan integrarse de manera efectiva a la cadena de proveeduría que exija esta nueva dinámica comercial.



En primer lugar, es crucial reconocer que el nearshoring no es solo una cuestión de ubicación geográfica, sino también de calidad y productividad, pues las empresas que quieran participar en esta modalidad deben aspirar a cumplir con estándares internacionales de excelencia en todos sus procesos y productos. Esto implica una importante inversión en capacitación y desarrollo de talento, así como en la adopción de tecnologías innovadoras y buenas prácticas que aumenten la eficiencia y la calidad.



Además, si se quiere competir, esta es una gran oportunidad para que las PyMEs adquieran el compromiso firme con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial, pues ya no podemos funcionar sin ser conscientes de todo el impacto ambiental y social de nuestras actividades productivas.



Es por ello, que debemos adoptar prácticas que no sólo generen beneficios económicos, sino que también contribuyan al bienestar de la sociedad y a la preservación del medio ambiente. Es así que la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en las estrategias y políticas de las PyMEs se convierte en un imperativo ético y práctico.



De ahí, la importancia de prepararnos adecuadamente para competir en este mercado cada vez más globalizado y exigente. Es fundamental que se invierta en el capital humano, proporcionando a los colaboradores la formación y las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que se presenten. Al mismo tiempo, se deben establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas, centros de investigación y demás organismos especializados para fomentar la innovación y la mejora continua.

Bajo este contexto, el papel de Coparmex se vuelve fundamental, pues nos hemos propuesto trabajar en la sensibilización, capacitación y asesoría a nuestros socios, con el objetivo de proporcionarles las herramientas y el conocimiento necesarios para aprovechar al máximo las oportunidades del nearshoring.



Con esto, también promovemos la creación de redes de colaboración entre empresas, logrando su certificación y facilitando así el intercambio de conocimientos y experiencias.

Aprovechemos esta gran oportunidad preparándonos adecuadamente para facilitar nuestra incorporación a las cadenas de valor que lleguen a nuestro país y contribuir así al desarrollo económico y social de nuestro estado y país.





*Presidenta de Coparmex-Querétaro