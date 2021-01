Lipstick | Ciclo nuevo, expectativas nuevas

Hemos hablado mucho durante meses, sobre todo durante el confinamiento por Covid-19 de reinventarnos, de crear, de justificar, de aventarnos y creer que hay cosas nuevas por descubrir, por aferrarnos y abrazarlo; desgraciadamente hay situaciones que nos desbalancean, cuando estuchamos de tantas muertes, cercas y lejanas, de ver todos los días las cifras de contagios y de defunciones; sin duda nos hacen movernos de nuestra zona de confort, pero es hora de encontrar nuestro equilibrio en el hoy, en el ahora.

Me encantó recibir la invitación que me hizo Jessica Rosas, al enviarme por medio de whats app que se ha vuelto indispensable en estos meses para la comunicación, una liga donde podía escuchar los temas del Doctor y Científico Joe Dispenza, fueron 70 horas para apreciar su mensaje y aunque entré tarde y después de escuchar los estudios y la explicación que hace del cerebro, desmistificando la meditación, hablando de la supervivencia vs. la creación, ondas cerebrales, los genes , ciencia cuántica, la energía y muchos otros temas más, que por obvias razones no alcancé a analizar a profundidad, me quedé con la inquietud de saber lo complejo que somos, la complejidad en la que nos desarrollamos y sobre todo lo que armamos nosotros mismos para sobrevivir.

Demasiada información para tan poquito tiempo ante una gran vida recorrida, pero les comparto esta vivencia tratando de regalarles un chispita, de lo que se me quedó de estos audios, invitándolos a buscar coherencia en nuestro recorrido por esta existencia; haciendo que nuestro cuerpo y alma busquen un equilibrio perfecto entre cerebro y corazón que nos encamine a una realidad presente, una estancia en el hoy y ahora; no en un pasado que nos duele, ni en un futuro incierto que percibimos con miles de variantes; hoy vamos permitirnos encontrar caminos diferentes y ser agradecidos desde el primero minuto en que abrimos y cerramos nuestros ojos. Si nos arriesgamos a reinventarnos, a creer en nosotros a prender a distinguir la fragilidad de lo tangible, encontraremos cambios en nuestra personalidad y en nuestro entorno.

CIRCUNSTANCIAS QUE MUEVEN TODO NUESTRO SER

Los acontecimientos que vivimos hoy, remueven nuestros sentimientos, estamos recibiendo mucha información de vida y muerte y lo que creo, nos queda por hacer es agradecer por todo lo aprendido. VIVIANA FIERRO acaba de perder a su mami por lo que le mandamos nuestro cariño y admiración, para que pronto sane su alma.

ROXSANA DIAZ Y ROBERTO ALATORRE, celebraron un año más de estar juntos como matrimonio y se les conoces además de siempre estar juntos y profesarse amor y respeto, se sabe que con papás cercanos y abuelos cariñosos.

Todos los días se elevan almas y con ellas y con su familia nos unimos en oración para que esto pronto termine y así lleguen las vacunas, que el gobierno correspondiente haga lo necesario para que llegue la paz, salud y la tranquilidad en nuestro hogar. Así que cuando comparten fotos en las redes sociales con rostros de gente feliz, a todos nos alienta y nos hace agradecer por todo. De tal manera lo hizo VERÓNICA HERRERA quien compartió igual que muchas personas lo hacen, subió al Facebook imágenes familiares que nos llenan de esperanza.

