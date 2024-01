Medio Siglo

El elegido para ESFE

Capital, somos El Barrio

Efecto Iridia en Indereq





A menos de un año de estrenar directora, el Instituto del Deporte y Recreación de Querétaro (Indereq) se hunde entre el nepotismo, negligencia e indolencia de su directora, Iridia Salazar.

De la mano de su esposo, que no tiene ninguna función legal en la dependencia, pero que sí toma decisiones todos los días y hasta maneja autos oficiales, la ex atleta olímpica solapa el ausentismo de asesores cubanos con honorarios de 50 mil pesos mensuales que trabajan vía zoom, sin excepción, y que gozan de beneficios especiales por ser amigos de la familia o ex entrenadores de la pareja.

Por el contrario, ha despedido o suspendido cuando menos a los directores de Administración, de Calidad del Deporte y de Cultura Física y fomentado el deterioro del ambiente de trabajo que ya de por sí estaba mal desde la gestión del despedido Edward Sánchez.

Además, ha dejado pendiente la rendición de cuentas y la Contraloría estatal ha sido omisa sobre la compra presuntamente irregular de 3 boletos de avión a París para estar 15 días durante los juegos olímpicos 2024 a nombre de ella, de la directora jurídica y la directora de calidad para el deporte.

No existe razón técnica, deportiva o administrativa para que se realice ese viaje, a menos que alguno de ellas o él sean entrenadores; de ser el caso, esas acreditaciones las otorga el Comité Olímpico Mexicano y cubre los gastos.

Hay muchas más quejas que prevalecen dentro de Indereq sobre aspectos deportivos y administrativos, pero esa es otra historia para la próxima entrega.





SOMOS EL BARRIO

Somos el Barrio, el documental que produjo el Municipio de Querétaro, se presentó con éxito este fin de semana en el Hay Festival, de Cartagena, Colombia. A través de este producto cinematográfico, creado por Dante Aguilar y su equipo de Comunicación Social, el alcalde Luis Nava está dejando huella a nivel internacional, por la atención a grupos marginados que antes nadie había volteado a ver. Bien por el barrio y el alcalde.





CAPITAL

El Cabildo de Querétaro ratificó al nuevo titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, Jesús García Hernández, quien es doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y anteriormente se desempeñaba como director de Responsabilidades en el mismo órgano. Esto 23 días después, de que renunció al cargo el anterior titular, Javier Rodríguez Uribe.

Los regidores también aprobaron cambios en el Reglamento del Panteón y Recinto de Honor de Personas Ilustres, para armonizar las medidas y materiales para mejorar la estética del recinto y las estatuas conmemorativas; además de adoptar un lenguaje más inclusivo y actualizar las referencias institucionales para preservar y enriquecer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.





EL ELEGIDO

La elección del auditor superior de fiscalización se definió en la etapa de entrevistas; es claro, Francisco Javier Covarrubias Enríquez es el perfil preferido por el Gobierno estatal, como lo han sido los últimos auditores. Asesor en el Senado con el gobernador Mauricio Kuri y director de la Unidad de firma electrónica avanzada en el Gobierno estatal tiene el camino libre para ser electo por la mayoría panista en el Congreso local.

Su intento hicieron Georgina Barrientos Calzada y Roberto Andrés Olvera, quienes apenas duraron escasos 20 minutos en sus entrevistas, a diferencia de quien se perfila para ocupar la titularidad de la ESFE.





SIN AGUA

La desesperación y la impotencia se han apoderado de la comunidad de San Isidro el Alto, ubicada en la delegación Santa Rosa Jáuregui del municipio de Querétaro, donde más de doscientas familias enfrentan una grave crisis: la falta de agua durante las últimas dos semanas. Esta situación, que debería considerarse una emergencia, ha revelado la falta de prontitud y eficiencia por parte de la Comisión Estatal de Aguas.

A pesar de los reportes telefónicos presentados con anticipación, la CEA solo recientemente reconoció oficialmente la falta del servicio, sumiendo a la comunidad en un estado de incertidumbre y afectando la cotidianidad de cientos de personas que luchan por llevar a cabo sus actividades diarias básicas.

San Isidro el Alto no es el único afectado; comunidades cercanas como La Tinaja, La Purísima, El Patol y Tránsito también padecen la misma problemática.

Sin embargo, estas últimas han recibido cierto alivio temporal mediante el envío de pipas por parte de la CEA ¿Por qué no se ha brindado el mismo apoyo a San Isidro el Alto, que enfrenta una situación aún más crítica?