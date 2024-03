Medio Siglo

Otro priista en Morena

“Chema”, levántate y anda

Tequis, caro y en crisis





Parte de la crisis turística que devasta a Tequisquiapan, donde la derrama económica va en picada, se desvela en el municipio vecino de San Juan del Río.

Porque ahora con la Semana Santa los hoteleros sanjuanenses se benefician de un inesperado “boom” de las reservaciones, algo que agradecen a las excesivas tarifas de los negocios de Tequisquiapan, de a 3 mil pesos por noche.

Los turistas prefieren pagar 50% menos en San Juan del Río y viajar en auto 20 minutos hasta el pueblo mágico, que por cierto cada vez tiene menos atractivos para los visitantes y cada vez más ofertas de inmuebles bajo el esquema AirBnB y mientras su alcalde anda más entretenido en heredar el cargo a su hermana.





“CHEMA” O “APY”

Dos noticias sobre la designación del candidato de Morena para la alcaldía de Querétaro: la primera, que les cala a las “tribus” locales que habían hecho un pacto de veto, es el renacer de “Chema” Tapia, cuyas posibilidades ya son superiores al 50 por ciento y, salvo detalles legaloides viables, nada se lo impediría.

La segunda, que podrían recurrir a la salomónica paridad dinámica para que sea una mujer quien encabece la fórmula, luego del fracaso de hace 3 años con Arturo Maximiliano García Pérez, sólo que buscarían “un perfil nuevo de conducta intachable y que no fracture al partido”. Y ahora dicen que Apy Zaldívar, hermana del hoy muy poderoso en Morena Arturo Zaldívar, quedó en tercer lugar en las encuestas. Muy conveniente.





MONTES CONVENCE

En Colón se acomoda el escenario.

El PAN y el PRD también respaldan al candidato del PRI, el alcalde Manuel Montes, quien muestra músculo rumbo a la reelección.

El PAN lo sabe: los resultados de este joven político y empresario hablan por sí mismos y el trabajo que hagan los tres partidos será definitivo en este municipio.





LIDERAZGO DE AL

Positiva gira del alcalde Luis Nava a la Cumbre de Ciudades Inteligentes Taipei, Taiwán.

Además de las alianzas y acercamientos que tuvo con líderes del mundo en la era digital, se reconoció la visión que tiene la capital queretana por apostarle a la innovación y nuevas tecnologías como un aspecto de justicia social para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos.

Al compartir las experiencias del Municipio de Querétaro en innovación y tecnología con acciones como el Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque, se reconoció en este país asiático que Querétaro es de las pocas ciudades en Latinoamérica que tiene una clara visión para incursionar y recibir oportunidades internacionales de la era digital.





NEO MORENO

La capital no es el único punto de preocupación de los morenistas, también está Pedro Escobedo, donde el ex priista y ex panista Arturo Mora quien aspiraba a ser candidato del PRI a la presidencia municipal, ya se les coló y hasta se autoproclamó candidato.

“Hoy amanecí con mucha alegría y mucho ánimo y claro después de recibir una llamada de lo más alto”, les escribió a sus seguidores en uno de sus chats. Por cierto, llama la atención la filosofía con la que está queriendo integrar su fórmula: en la medida de su aportación será la medida de su aspiración.





CABRERA CALIENTA

Llegó a San Juan del Río la “Onda Azul" con la promoción masiva de campaña por la fórmula al Senado, Lupita Murguía y Agustín Dorantes. A la onda se subió el alcalde Roberto Cabrera, a quien se vio cercano y arropado por simpatizantes y militantes en uno de los cruceros previo a su arranque de campaña por la reelección del 15 de abril y aún sin contrincante a la vista.

Al panista sanjuanense lo impulsa no sólo su partido, sino que demuestra liderazgo en el municipio junto con el candidato a diputado federal por el Distrito II, Germain Garfias, y hasta hizo movilizarse a la pasiva dirigente estatal del PAN, Leonor Mejía.