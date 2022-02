¿Cuándo se celebra el día de los amantes?

El Día de San Valentín o también llamado "Día del Amor y la Amistad", se conmemora gracias a una tradición católica milenaria, donde se dice que el sacerdote Valentín de Roma casaba a escondidas a las parejas pues el emperador romano Claudio ll lo prohibió ya que consideraba que los soldados solteros rendían mejor en la guerra.

Con el tiempo esto tuvo una variante y se comenzó a incluir a los amigos, pero no cualquier "amistad", sino también celebrar a las personas con quien por años o tal vez meses han creado lazos afectivos fuertes.

Teatro “¡Sí acepto!” promete risa eterna al público

En fin, como todo en la vida cambia y las necesidades diarias con el transcurso de la vida se vuelven diferentes, surgió el lado escabroso para muchos… festejar a los amantes, si, esas personas que por decisión propia o circunstancias, se involucran sentimentalmente con alguien que ya tiene una pareja formal o ambos mantienen compromisos aparte.

Es así como con el lema "La vida es corta, ten una aventura", el sitio en Internet Ashley Madison una aplicación para conocer parejas en línea promovió que un día antes de festejar con la "pareja oficial", se hiciera lo mismo o mejor aún con quien se mantiene una relación en secreto y así fue como nació esta alternativa un 13 de febrero del 2015, siendo aceptada con bombos y platillos por las personas infieles.

Según la terapeuta en pareja Marcela Contreras, la infidelidad es una práctica común en la que casi el 70 por ciento de las parejas la ha experimentado por lo menos una vez en su vida, las circunstancias son variadas y no todas van ligadas con ya no sentir amor, pues hay personas que si bien no se sienten valoradas en casa, a la hora de involucrarse con alguien más no lo hacen precisamente pensando en dejar a la oficial; de la misma forma hay quien busca sexo casual y aunque existe un porcentaje muy bajo también existen personas que se enamoran de la manzana en discordia.

Aceptar ser la "otra persona", lo cual incluye hombres y mujeres aunque a decir de la experta también hay quienes se involucran en relaciones gays, es producido por una baja autoestima, pues aunque sitios como el Ashley Madison, promueva que sólo se vive una vez y si te gusta bienvenido, quien acepta compartir a una persona casada o con compromiso sabe que por más promesas, aunque ya la mayoría ponen las reglas del juego desde un principio, siempre saldrán perdiendo o por lo menos la gran mayoría de las veces, en especial las mujeres quienes son más propensas a involucrar el corazón.

Los moteles, hoteles, restaurantes y bares discretos se ven abarrotados un día antes de la fecha oficial y según una encuesta realizada en CDMX, para averiguar qué pretexto ponen para ausentarse de su casa el 13 de febrero, los resultados arrojaron que el 90 por ciento de los hombres excusan su llegada tarde con el exceso de trabajo o juntas de último momento y el 75 por ciento de las mujeres siempre usan a su familia y amigas para cubrirse las espaldas.