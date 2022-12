El sacerdote Heriberto, la rompe en Instagram

Bien dicen que los caminos de Dios son impredecibles y en base a este principio, el sacerdote Heriberto García, ejerce un don muy especial para acercarse a la juventud primero fue a través de la red social TikTok y hoy la rompe en grande en Instagram y Facebook, para continuar conectado a adolescentes, jóvenes y alguno que otro adulto de una manera muy especial alentándolos a vivir en espiritualidad, despejar dudas y mostrarles el camino para llegar al padre.

El peculiar sacerdote se encuentra en la Catedral de la Basílica de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Con una personalidad arrolladora, su manera de conectar gracias a su juventud ha logrado atraer la atención de sus jóvenes seguidores con sus contenidos, cuya esencia es el mensaje de la Iglesia Católica.

Sus reel, videos e historias se han vuelto virales gracias a la apertura que tiene con los chicos quienes acuden a él para compartirle sus dudas, las cuales suele responder de una manera directa. Entre los comentarios destacan, desde piropos por su atractivo físico hasta preguntas sobre sexo, amor y pecados.

“La finalidad de mi presencia en las redes es conseguir más seguidores para Cristo y que Dios tenga éxito en mi” expresa.

Con 10 años estar preparándose con trabajo y servicio, para ser presbítero, utiliza la tecnología para llevar un mensaje bajo el lema: “Cristo nunca pasa de moda”.

Y bajo esta inspiración y su actitud positiva, utilizando un lenguaje coloquial y fresco, donde algunas veces los cuestionamientos suben de tono pero sabe cómo responder de forma divertida y con la responsabilidad de llevar un mensaje positivo.

Foto: Cortesía | Heriberto García

Aunque por su creatividad y el gran arrastre que tiene entre los usuarios, los haters no se hacen esperar y han denunciado infinidad de veces las cuentas del religioso a lo que él no toma mayor importancia, “Han cancelado mi cuenta más de una vez. Han denunciado algunos de los videos pero no me pienso detener, porque veo la necesidad de tener sacerdotes en este mundo digital”, aseguró.

Las preguntas que le realizan a través de redes, van desde si alguna vez se enamoró, si es pecado bailar, hasta cuestionarle si se visualiza siendo parte de la serie Élite, a lo que el padre Heriberto García divertido responde: “no la he visto, sólo he escuchado muchos comentarios, pero ni siquiera me imagino ahí, porque no querían un capellán en una escuela así”.

“Sacerdote católico con pasión por la charrería. Influencer de amor y esperanza” es como se define en sus redes sociales, que ya acumulan más de un millón de seguidores en Instagram, Facebook y la aplicación de moda, TikTok.