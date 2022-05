Manuel Vázquez, heredero de un gran don

"Mi abuela me dijo un día: tienes un gran don y debes explotarlo para ayudar a los demás" así es como comienza la entrevista que de manera exclusiva dio Manuel Vázquez a Diario de Querétaro, donde entre otras cosas habló acerca de uno de los temas más controversiales, "el vudú", y cómo con esta práctica ha cambiado la vida de quienes han acudido a él en busca de ayuda.

Manuel se considera un guía espiritual al que la naturaleza le heredó varios dones y su abuela se encargó de enseñarlo a utilizarlos en favor de los demás. Su gran capacidad lo ha llevado a trabajar con personas del ámbito político, empresarial y artístico qué hoy gracias a sus consejos están en la cima del éxito y agradecidos con Vázquez de todos los consejos e intervenciones espirituales que les ha brindado.

Ante la pregunta si el vudú es bueno o malo, si se trabaja con fuerzas de otro mundo, Manuel explica:

"No hay brujería buena o mala, eso no existe, se trabaja a base de intenciones, si hay alguien que te daña y corta tus caminos por maldad, es esa persona la que estará recibiendo el mal, porque su corazón no es bueno, busca dañar".

El esotérico menciona que no hay que dejarse engañar por seudo adivinos o videntes pues por desgracia este trabajo se presta para que charlatanes abusen de las personas que acuden a ellos buscando una solución a su problema, "esa gente solo saca el dinero; cuando acuden a mis consultas desde que llegan puedo percibir a qué vienen a consultarme, puedo ver exactamente que les angustia y entonces comienzo hablar de lo que están pasando y cómo los puedo apoyar, así sin mentiras, ni estafas" refiere categórico.

Poseedor de grandes conocimientos del vudú/ Foto: Cortesía | Manuel Vázquez

Su fama y prestigio lo trajeron a México donde ha trabajado con ex presidentes entre otras grandes personalidades que por ética no puede revelar los nombres pero que sin duda todos son exitosos en sus respectivas carreras.

Entre los rituales que Manuel aprendió en su seno familiar se encuentran aquellos para amasar fortuna, adquirir poder y generar influencia, lo cual siempre ha sido atractivo para las personas que buscan mejorar la calidad de vida de su familia y ellos mismos, además, se dio cuenta de todas las deficiencias que existen en los servicios esotéricos: lecturas de cartas vagas que generan más incertidumbre que seguridad, rituales inventados que tienen que realizar los clientes y que no funcionan.

La Asesoría Espiritual de Manuel Vázquez, es todo un proceso en el que la gente puede acudir con un consultor preparado para devolver a sus clientes la calma, paz, y control de sus vidas y que pueden tener la seguridad de no ser engañados o trabajar con fuerzas que después no se pueden controlar.

Manuel Vázquez ha dado conferencias en todo el mundo y hoy está establecido entre la CDMX y Estados Unidos, siendo guía de artistas, empresarios y políticos destacados, confirmando en exclusiva estar próximo a abrir un consultorio en la ciudad de Querétaro, donde traerá toda la cultura del vudú, los secretos para tener una vida exitosa y abrir los caminos de quienes acudan en busca de su ayuda.