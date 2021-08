Elsa Ríos y su generosidad

Elsa Ríos Pedraza es conocida en todo San Juan del Río no solo por haber sido docente por más de 30 años en diferentes instituciones educativas, si no por su admirable labor social al ayudar durante muchos años diferentes casusas y con ellos movilizar a la sociedad.

Ahora, la maestra Elsa Ríos, como muchos la conocen, es abuela de dos nietos, Dara Mariel que cumplirá 10 años y un bebe de dos años que se llama Alonso Mirec: “son una felicidad, son mis amores, es otra experiencia de vida muy hermosa. A mis hijos yo los amo y como la mayoría saben mi hijo falleció hace 10 años y aún conservamos a nuestra hija Andy y claro es la niña de mis ojos, junto con mi nieta, mi esposo, mis hermanas y mi familia”.

Círculos Rocío Álvarez de festejo

Ser abuela es algo que disfruta mucho. Visita a sus nietos por lo menos una vez a la semana. La llena de felicidad saber que su nieta es una gran lectora y que juega futbol como ella, ya que la maestra Elsa, fue campeona goleadora de la preparatoria 7 de la UNAM.

También confiesa que los estudios que ha realizado a lo largo de su vida, le han ayudado a comprender el rol que debe de tener en la familia: “el punto focal para ser una buena abuela es saber que no estás en la primera fila, si no en la segunda, en la primera fila están los papas, ellos son los que deciden como educan a sus hijos y nosotros los abuelos tenemos que apoyarlos en todo y no contradecirlos. Tenemos que estar en el mismo equipo”.

Elsa Margarita Ríos Pedraza es originaria de Zitácuaro Michoacán, aunque se considera sanjuanense adoptiva, ya que tiene 40 años viviendo en San Juan del Río. Nació con un hermano gemelo: “crecimos juntos hasta que nos fuimos a la universidad. Falleció hace años por un problema del corazón, pero yo creo en el agradecimiento y yo le agradezco a mi hermano, ya que con él crecí con mucho empoderamiento”.

Estudió la Licenciatura en Historia en la UNAM. En la Facultad de Filosofía y Letras. Después aprendió el inglés y el portugués en el Centro de Lenguas Extranjeras de la misma institución. Dentro de sus aficiones está la lectura, la escritura, la jardinería y la meditación. Cuenta con una biblioteca con más de 10 mil libros.

Círculos Especial festejo para Arantza

Llego a San Juan del Río a los 26 años y casada con el Doctor José Luis Reyes Madrigal con quien tuvo dos hijos: Rodrigo y Andira: “cuando yo llegue a San Juan del Río, fue un poco difícil para mí, pues la gente no entendía a que me dedicaba. Yo venía de trabajar en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y daba conferencias culturales a los trabajadores de petróleos mexicanos”.

La primera escuela donde trabajó fue la Prepa San Juan. Después estuvo en el CBtis 145, en la Universidad Mesoamericana, en el Colegio Centro Unión y termino su carrera de 30 años en el ámbito educativo, en la Universidad Tecnológica donde fue jefa del departamento de cultura y deportes.

Durante su labor en esa área, apoyo a diferentes organismos sociales como la Casita de San José de los Ancianos A.C., NEFROVIDA, A.C., la Fundación Bertha O. de Osete, la Casa Hogar Salvador Rivera García, la Asociación Pro Rescate del río San Juan y la Casa Hogar Santa Luisa de Marillac, A.C., lugar que ha adoptado como su segunda casa y que sigue apoyando.

Ante la pregunta ¿y qué le falta hacer? La maestra responde con risas: “Solo me falta morirme. Es una experiencia inédita. No entiendo a la gente que tiene miedo a morir, siento que es parte de nuestra vida. Después de que mi hijo falleció me metí bastante a la tanatología y al estudio de la muerte y yo no le temo. A mi familia les he dicho que no van a estar tristes, solo dirán ya se fue, ya trascendió y se vestirán de blanco y estarán contentos”.