Gaby Aranda plasma momentos mágicos

Gabriela Michelle Aranda Jiménez, mejor conocida en el mundo fotográfico como Gaby Aranda es una profesional de la lente, pero no plasma con ella cualquier imagen, ella recrea momentos únicos e irrepetibles que hacen que el corazón vuelque de amor.

En entrevista para Círculos la fotógrafa habla acerca de sus inicios y el gusto por su trabajo, el cual heredó de su padre.

"Tengo dos inspiraciones, la principal, mi papá, él ha sido fotógrafo de toda la vida, así que desde pequeña aprendí a tomar fotos, revelarlas, etcétera, él me enseñó todo lo necesario y me dio todas las herramientas para iniciarme en la fotografía.

Círculos Yadhira Frausto, historia en cada fotografía

Mi segunda inspiración, mi esposo; yo ya sabía lo necesario, pero no fue hasta que planeamos nuestra boda que pude ver otros estilos de fotos que me encantaron.

Con ese gusto por captar momentos, Gaby inició su negocio después de dar uno de los pasos más importantes de su vida, unirse en matrimonio.

"Con mi boda terminé con mil ideas de fotos que me hubiera gustado hacer, así qué, cuando me enteré que otra amiga iba a casarse le pedí que me permitiera tomarle fotos, después amigas y conocidas empezaron a tener bebés, así que me pedían tomarles fotos a sus peques y fue como me enfoqué en la fotografía de bebés y familias.

Foto: Cortesía | Gaby Aranda Foto: Cortesía | Gaby Aranda Foto: Cortesía | Gaby Aranda Foto: Cortesía | Gaby Aranda Foto: Cortesía | Gaby Aranda

Su fama se extendió rápidamente, pues en sus fotos no sólo había una imagen tomada con excelente técnica, sus tiros iban más allá, su sensibilidad transmitía la esencia y parecería que la misma imagen logrará hablar y expresar el bello momento. Fue así que gente de la farándula comenzaron a buscarla para atesorar por medio de bellas postales sus más preciados momentos; así personalidades como Shanik Aspe, Dulce María, Ana Ordoñana, YosStoP, Ana Belena, Sherlyn, Joanna Vega-Biestro, Ingrid Martz, África Zavala, Zoraida Gómez, Tana Planter, Tania Rincón, Georgina Holguín, Giselle Zarur, Christian Lara, Andrea Torre, Adal Ramones, Liz Woodburn, Stefania de Aranda, Pao Dalay, José Eduardo Derbez, Elizabeth Álvarez, recientemente con Elda María Gamiz, además de los bloggers Papá Soltero, María Torre, Daniela Rueda, Octavia Porto, Michelle Sandler, Michelle Torres, buscaron su lente mágico, para captar sus momentos del corazón.

Círculos Jovan Renard a la vanguardia en la fotografía

Gaby menciona que fotografiar recién nacidos ha sido un verdadero reto. "Las sesiones de recién nacido son como mi reto personal, son hermosas, pero conlleva mucho tiempo detrás para lograrlas y es que en estas sesiones nos adaptamos 100 por ciento al ritmo de los bebés, ellos son quienes guían la sesión, entre que comen, se duermen, respetamos ese espacio que muchas veces es tener más que paciencia", finalizó sonriente.

Redes sociales :