José Roberto Rincón está cumpliendo sus sueños

José Roberto Rincón Cruz es un joven sanjuanense que ha cumplido su sueño, de dedicarse a la arqueología. Es originario de Rancho de En medio, una comunidad de San Juan del Río, cuyos habitantes en un inicio, no creían en su talento.

“Al principio, a los 8 años me llamaba mucho la atención esa carrera, pero desistí en la preparatoria, y estudié contabilidad en el Cbtis 145, pero me di cuenta de que no era lo mío. Al principio mi familia no aceptaba la idea, porque querían que estudiara carreras más afines a la ciudad, pero termine convenciéndolos para qué me apoyarán”.

Cultura Recuento anual de In Situ

Y así inició su andar, primero estudiando la carrera en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y después integrándose al proyecto “Expansión Gasoducto Rosarito” dirigido por Antonio Porcayo Michelini, quien lo invitó, lo que le dio la oportunidad de iniciar una investigación sobre los cazadores recolectores de la cultura Kumiai.

“Realizo mi profesión en la Sierra de Juárez y Cucapá en Mexicali. Hago registros de sitios arqueológicos y rescates, con la finalidad de que no se pierda la cultura Kumiai. Es un proyecto arqueológico de salvamento con en empresa privada y en colaboración con el INAH. Se busca que la construcción no afecte el patrimonio cultural”.

PROYECTO PARA LAS COMUNIDADES

En el mes de octubre, Roberto se integró al equipo de investigadores para dar la conferencia denominada “Intercambio de datos arqueológicos del sur Las Californias”, que se llevó a cabo en Ensenada y que pretendía establecer relaciones con los investigadores de California, Estados Unidos, y de Mexicali y Ensenada.

“Yo llevo una reconstrucción de la dieta de los cazadores recolectores. Ellos molían en los bloques de granito que hay en la zona. Quiero analizar las áreas donde hay restos para reconstruir lo que estaban moliendo y quiero ver si hay nuevas especies que se han perdido, ese conocimiento y la relación entre hombre y naturaleza es lo que a mí me interesa”.

La riqueza cultural del trabajo de investigación que realizará el sanjuanense duraría entre uno y dos años, y la importancia de realizarlo, es porque actualmente, el área Kumiai está dividida por la frontera entre Estados Unidos y México.

“Es importante para los descendientes de ellos, y hay que tomar más conciencia del medio ambiente y lo que nos puede brindar. Hay algunas comunidades allá que todavía existen y que manejan una tradición oral con ciertas plantas que se dan en la sierra".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otra de las ideas que tiene es realizar pláticas en las comunidades para incentivar la idea del rescate de sitios arqueológicos, que cada día sufren más destrucción, y hablar sobre la conciencia hacia las culturas del pasado y hacia la riqueza cultural.

“Yo vengo de un lugar muy sencillo, de rancho, y quiero que los niños y sus papás se den cuenta que si se puede llegar a esas líneas de trabajo en las artes, la ciencia o el deporte, o en carreras diferentes, y que es muy importante que los papás apoyen lo que sus hijos quieren estudiar porque hay mucho talento, pero hay muchos chicos que se quedan por no tener los recursos. Si te lo propones y tienes tus objetivos claros, puedes ir avanzando día con día, aunque sea con pasos pequeños para seguir tus sueños”.