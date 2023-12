Nacimiento de mil figuras en Tequisquiapan

Ubicada en la calle Niños Héroes número 8 A, se encuentra la tienda naturista y el consultorio del especialista en naturopatia, Francisco Martínez del Campo. A un lado del local y a través de una pequeña puerta, si uno pone atención, podrá visualizar al interior, las luces de árbol de navidad que prenden y apagan. Es el gran nacimiento que cada año se coloca en el centro de Tequisquiapan.

“Lo pongo porque soy creyente, y me da tristeza de que hoy en día, malamente se recuerda el motivo de la navidad, porque ahora solo es compras, vacaciones y estrenos, y la gente se enfoca más en los regalos y no está mal, pero no hay que olvidar por quien se hace la fiesta, porque Jesús se hizo hombre por nosotros”, declara Don Francisco.

El nacimiento está compuesto de 100 figuras y muestra 13 pasajes del evangelio, “Anunciación del ángel a María”, “El sueño de José”, “El edicto del emperador”, “Camino a Belén”, “Pidiendo posada”, “Reyes Magos”, “Anuncio a los pastores”, “Nacimiento de Jesús”, “Adoración a los Reyes Magos”, “Presentación en el templo”, “Matanza de los inocentes”, “Huida a Egipto”, y “Sagrada Familia”.

Francisco Martínez colecciona figuras del nacimiento. Foto: Samantha Vazquez | El Sol de San Juan del Río

“No están todos los pasajes porque no he logrado conseguir las figuras. Llegué a Tequisquiapan hace 27 años, y comencé con un nacimiento pequeño que empezó a crecer hasta lo que es hoy. Ya lo traigo de familia, pues yo soy de Morelia y allá siempre se ponen nacimientos bien montados que los dejan por meses”.

MAYOR TIEMPO PARA ADMIRARLO

El nacimiento lo colocan las empleadas de la tienda naturista y les lleva 4 días formarlo. Se coloca desde el 24 de noviembre y se deja hasta el 7 de enero. Cuando lo retiran, cada pasaje se coloca en una caja para tener un orden de cómo va.

“En Morelia no acostumbran abrirlo al público, y yo pensé que quería que las personas lo admiraran, pero aquí en Tequisquiapan, cuando empecé tuve que poner un letrero de “Entrada gratuita”, porque la gente del pueblo es respetuosa y tímida y creían que había que pagar y no se atrevían a entrar. Ahora ya la gente pasa y pueden tomar fotos”.

En la puerta de la entrada se puede leer un letrero que dicta “Requisitos para entrar, actitud de admiración”, y se pueden tomar algunas de las oraciones con referencia a esta época navideña que se tienen ahí. Don Francisco afirma que cuando la gente entra y observa el nacimiento, se asombra, y lo que más les llama la atención es que están muy completos los pasajes bíblicos.

Diversos pasajes bíblicos que la gente puede admirar. Foto: Samantha Vazquez | El Sol de San Juan del Río

“Los creyentes celebramos la salvación que Jesús nos vino a traer con su nacimiento y que Dios está en medio de nosotros. El nacimiento está abierto al público, e invitamos a la gente a que lo visiten. Es importante seguir con la tradición de poner los nacimientos, si no, todo lo externo nos hace perder la esencia de a quien celebramos y porque celebremos el amor de Dios”.