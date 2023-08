Karen Cobos, destaca la fuerza de la mujer en todos los ámbitos

Karen Cobos desde muy temprana edad supo perfectamente que era lo que quería ser en la vida y hoy a sus 28 años mantiene una posición privilegiada gracias a su esfuerzo y los conocimientos que adquiere día a día.

Influencer, modelo y destacada consultora de imagen pública, habló en exclusiva para Diario de Querétaro y contó parte de su trayectoria, próximos proyectos y lo que significa esta carrera para ella.

Círculos Rossy Hernández, se impone en los negocios

“No soy Consultora de Imagen Pública, por azar realicé la Maestría en Ingeniería de Imagen Pública, en el Colegio de Imagen Pública en Polanco en la Ciudad de México, mía profesores fueron Álvaro y Víctor Gordoa, quienes son los pioneros de la Imagen Pública en México, además estudie la Licenciatura en Marketing,”, contó la modelo.

Dentro de las especialidades en la Imagen Pública qué se destaca son:

Personal Stylist, Fashion Stylist, Imagen Personal, Imagen Política, Apariencia Física, Imagen Verbal, No Verbal y Lenguaje Corporal (Postura, caminado, proxemia, gestos, ademanes, conducta táctil y demás.)

“Empecé en el mundo de la imagen y la moda a los 13 años de edad como modelo, a los 14 participé en mi primer certamen de belleza, tras esa experiencia me inicie en la conducción de certámenes de belleza. Cuando recién cumplí 16 participé en mi segundo certamen del cual resulte ganadora, y a partir de ese momento no he parado”, recuerda Karen.

La influencer ha sido considerada en el medio como líder de opinión siendo destacada juez y desde los 18 años coordinadora de las aspirantes de Nuestra Belleza Veracruz, hoy en día Mexicana Universal, el certamen de belleza que envía a la representante de México a Miss Universo.

Círculos Vanessa Serrano, va con todo en este 2023

En su trayectoria como consultora de Imagen Pública, ha dado asesorías a alcaldes, regidores, diputadas federales, reinas belleza, autoras de libros, cantantes, dueños de colegios particulares, empresarios, mujeres empresarias y emprendedoras de su marca personal.

“Mi ventaja competitiva es que a mi corta edad ya tengo muchos años de experiencia por haber empezado tan pequeña, y sobre todo que ayudó a las personas a lograr sus objetivos de percepción ante su audiencia a través de mis consultorías mostrándoles “El Poder de tu Imagen”. Otra de mis ventajas es que ayudo a las personas de la política a ganar adeptos, lograr sus objetivos pero sobre todo llevándolos a ser coherentes para llegar a la audiencia de las nuevas generaciones”.

Foto: Cortesía | Karen de los Cobos

“Yo siempre he dicho que un Psicólogo trabaja con tu mente, te ayuda en tu interior y eso se refleja en tu exterior (…) en tu vida, a diferencia de un consultor de imagen, que trabaja con tu imagen personal, te ayuda en tu exterior, pero eso también se verá reflejado en tu interior, en cambios positivos en tu vida”.

A lo largo de su carrera la modelo ha representado al Estado de Veracruz, ha conducido eventos de relevancia nacional como el reconocido Carnaval de Veracruz, hoy en día también es creadora de contenido en la plataforma TikTok, con una comunidad arriba de los 150K seguidores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mi más reciente logró como Fashion Stylist es haber sido Personal Stylist del vocalista de Somos 3, Yannick Aguirre, para los Premios Juventud 2023, en Puerto Rico, “un honor que mi trabajo esté representado en la alfombra roja de los Premios Juventud, creando su imagen pública a través de su esencia, objetivos y necesidades de su audiencia”, reveló.

Otro de sus grandes logros es ser la creadora de la MasterClass “El Poder de Tu Imagen” donde cuenta con alumnas de más de 15 países, impulsándolas a ser las mejores y al igual que ella alcanzar todas sus metas.