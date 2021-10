“Semillas de amor”, proyecto sanjuanense que busca ayudar a su comunidad

Bajo el eslogan “sembrando el cambio para un mundo mejor” nació el proyecto social encabezado por Lariza Aguillón y Karina Peña, dos amas de casa que siempre han sido altruistas y que decidieron ayudar a su comunidad en San Juan del Río.

“Hay mucha gente que quiere dar, pero no tiene tiempo y nosotros podemos ayudarles. Son personas de buen corazón pero que tienen sus actividades y no saben a quién dirigirse, ya que no creen en las instituciones y están buscando a personas más cercanas como nosotras” describe Kary sobre el propósito del grupo.

El grupo lo conforman 8 mujeres sanjuanenses: Lariza Aguillon, Kary Peña, Erika Rosales, Macarena Pérez, Laura Corona, Maggie Rosales, Melissa Gómez y Elisa Landeros. Todas han sido altruistas durante toda su vida, son profesionistas, amas de casa y mujeres preocupadas por ayudar a los demás.

En enero de 2015 se hizo la primera donación en una comunidad de Amealco con los indígenas otomíes en donde se entregó comida, ropa, cobijas y juguetes a 150 personas.

Desde ahí se han hecho varias entregas, entre las más importantes destaca la donación de la biblioteca en la Casa Otomí de Amealco, en donde participan cada año en la actividad de padrinos navideños. Han logrado recaudar recursos para casas hogares y para comunidades marginales de San Juan del Río, Amealco y del Estado de México.

Ante las inundaciones acontecidas en San Juan del Río este año, hicieron donaciones a los habitantes de La Rueda con productos de primera necesidad, cobijas, ropa y zapatos.

De acuerdo con Lariza el proyecto nació por una idea de mejorar la comunidad: “la inspiración de este grupo nació de una frase: un gran roble antes de serlo fue una semilla, si eres capaz de sembrar pequeñas semillas en la gente, las cosas van a cambiar en el mundo”.

Los apoyos llegan por la convocatoria que hacen las chicas a través de su página de Facebook “Semillas de amor” en donde participan personas desconocidas cuya misión es ayudar a los demás de manera desinteresada.