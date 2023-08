Silvana, presenta su primer libro "Que chille la cazuela"

La influencer y empresaria mexicana Silvana, presentó su libro de cocina "Que chille la cazuela", un recetario muy a su estilo, con sencillas pero deliciosas comidas caseras, esas que alimentan el corazón y te recuerdan los días en que mamá te preparaba un calentito consomé.

Silvana quien ha logrado conseguir el sueño americano gracias a su tenacidad, empeño y el amor que da y recibe por parte de su "Tóxico Valdez", sus "guachitos" y su numerosa y divertida familia, han hecho que la reina de las "Cuachalotas", no sólo tenga millones de vistas en sus redes sociales, también ha sido emprendedora y líder de diversas marcas de enseres domésticos, creadora de su propia marca de cosméticos, diseñadora de mandiles para la cocina con sus más icónicas frases y ahora presenta el libro que preparó con toda dedicación junto a sus hermanas.

La "Cuachalota", como le dicen de manera divertida a la influencer, mencionó a través de un video que subió a sus redes, el proceso y las duras jornadas de trabajo que tuvo que realizar junto a sus hermanas y el equipo de fotografía para lograr un ejemplar bonito, de excelente calidad, pero sobretodo lleno de amor, sueños y el empeño que solo quien ha venido de abajo puede dar.

"rentamos está casa tan bonita, compramos muchas cosas para hacer de comer, el staff probó todo lo que cocinamos y tomó fotos muy lindas. Estas señoras (refiriéndose a sus hermanas), se la rifaron conmigo", mencionó a través de su video.

Foto: Cortesía | Silvana

La presentación oficial se llevará a cabo de manera presencial el próximo domingo 3 de septiembre, en San Pedro, CA, nombrando el evento "Qué Chille la Cazuela, el show", donde además de poder adquirir el ejemplar culinario, podrán ver en acción cocinando a la influencer, sin "cuachalotadas", tomarse la foto y convivir muy de cerca con la empresaria.

Foto: Cortesía | Silvana

Silvana quien ha sido inspiración para millones de mujeres que la siguen a través de las diferentes redes sociales, agradeció a todas las personas que día a día la siguen, apoyan y están echándole porras, aunque también tiene hate ella prefiere quedarse con lo positivo y hacer de lado los malos comentarios. "Nunca he negado mis raíces de donde vengo y todo lo que he tenido que hacer para salir adelante, porque cuando una se esfuerza tanto, todos quieren ponerte el pie, no quieren que avances, tratan de humillarte haciéndote sentir menos y que no mereces lo que te está pasando. Y lo peor es que la mayoría son mujeres.(...) Siempre he dicho no soy chef, mis comidas son de lo más sencillas, caseras, lo que aprendí de mí mamá. Nunca he querido competir con nadie y nunca me he sentido mejor que nadie. (...) Solo soy yo, no sé qué es lo que les gustó de mí, porque mis videos son simples al igual que mis recetas. Solo comparto lo poco que sé. Gracias a las que si me apoyan", publicó a través de su cuenta @vasilvana1 de Facebook.

