Pepe Ibarra se graduó de Artes Visuales

Gran celebración vivió José Alfonso Vazquez Ibarra, con motivo de su ceremonia de graduación de la Licenciatura en Artes Visuales con especialidad en artes plásticas, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Al evento asistió con sus papás Juana María Ibarra y Felipe Vazquez Pavón, quienes se mostraron contentos y entusiasmados, por ser testigos del gran logro que llevó a cabo su hijo Pepe, como le dicen de cariño.

Además de sus padres, lo acompañaron su hermana Montserrat Vazquez Ibarra y su sobrino Matías, además de su novia, Angélica Aguilar, quienes lo felicitaron por su carrera y por haber cumplido años recientemente.

En una pequeña ceremonia, que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho, dentro de la UAQ, campus San Juan del Río, los estudiantes recibieron su constancia de terminación de estudios, de manos de la directora de la licenciatura Vianey Arreola.

"Gracias a todos los que me han acompañado en este caminar, por todos los regaños, por estar conmigo en las buenas y en las malas, cuando logré mi primera exposición y también cuando me dijeron que no. Aprendí a esforzarme cada día más para llegar hasta aquí", fueron las palabras de agradecimiento de Pepe.