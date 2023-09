Tortas de Don Honorio cumplen 50 años

Empezaron siendo “Los cocoteros”, un negocio que vendía tortas, tacos dorados y de pastor. Estaban ubicados en la Avenida Juárez, junto al Portal del Diezmo, y comenzaron el 6 de septiembre de 1973. Después su nombre cambió a tortas “La viajera”, con el que se quedaron desde entonces, pero la gente los conoce como Tortas Don Honorio, de acuerdo con su hija Lucero.

“Mis papás, Honorio Ruiz Mauricio y Esther Álvarez tienen muy buena sazón, empezaron a preparar la comida y se enseñaron viendo, y entre ellos dos fueron dando las combinaciones de lo que vendíamos, especialmente del chorizo que preparamos nosotros, y que lleva nuez, piñón, cacahuate, pepita, chiles y la carne. Los productos son de mucha calidad”.

Después se cambiaron a un local en la calle de Hidalgo, en donde estuvieron por 10 años, para terminar en la esquina de la calle Hidalgo y Morelos, lugar donde se les recuerda desde siempre.

“Cuando estábamos en la Avenida Juárez, mis papás nos tenían en el negocio con nuestras cobijitas, y ahora cuando los nietos salen de la escuela, se van para el negocio. Tenemos clientes que nos vieron de chiquitas y que ahora traen a comer a sus nietos”.

Los trabajadores descansan los domingos y la familia trabaja ese día. Las carnitas se preparan desde las 4 de la mañana, y el chorizo lo realizan ellos con la receta de don Honorio. Las aguas que se venden son naturales y las hay de melón, jamaica, tamarindo, fresa, mango y las más vendidas, guayaba y horchata. Las tortas son de carnitas, milanesa, jamón, chorizo y huevo.

“Ahora solo vendemos tortas porque es mucho trabajo, pues empezamos desde temprano y abrimos todos los días del año. Todas tienen un sabor muy rico. Siempre me preguntan si no me aburro de comer tortas, pero la respuesta es que no, porque están bien ricas. Mucha gente a veces nos llega a decir que por qué es caro, pero es por la calidad, que es alta, si no, baja el sabor de las tortas, esa parte aún se conserva. Mi papá no quiere que se cambie eso”.

EL LUGAR MÁS RECOMENDADO

Cuando la gente llega a San Juan del Río y pregunta por un lugar donde comer, la respuesta es clara, en las tortas de Don Honorio.

“Tenemos visitas de sanjuanenses que vienen desde Australia o España y que ahora vienen con sus familias. Yo que he ido a Europa, y el sabor de la comida mexicana no se compara con nada. La gente que viene siempre nos recomienda. Nos conocen y nos ubican y nos dicen ahí van las hijas de don Honorio”

Don Honorio tiene 78 años y sigue atendiendo de vez en cuando. Sus hijas Lucero, Idalia, Libertad y Dalila han participado en el negocio desde pequeñas, aunque actualmente solo Lucero y Dalila continúan con la labor y ahora también lo hacen sus nietos, que son 8. Inclusive uno de ellos, también se llama Honorio. Ellos continuarán con el negocio a futuro y seguirán con la tradición de su abuelo.

“Es mucho trabajo y muchos sacrificios, pero no hay que desesperarse y hay que luchar. Muchas gracias a todos, desde los que nos venden las materias primas, a los trabajadores y a los clientes, porque un negocio no se hace solo, se hace con todas las partes que contribuyen, ya que sin ellos no sería posible este aniversario”.