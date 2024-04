Autoras presentan libros sobre violencia

El libro “Jessi y el Dragón” de Yadira Cruz, fue presentado en el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz, como parte del encuentro artístico “Woman POPwer”, como parte de la concientización hacia los niños y la violencia que sufren en sus hogares.

El libro fue presentado en la FIL Guadalajara el año pasado, y retrata un cuento contra el abuso infantil. Fue ilustrado por Berenice Alejandra Martínez, y relata la historia que nos cuenta Jessi de 8 años, quien describe la violencia que sufre desde los ojos de la niñez.

El libro fue presentado por Carolina Ordaz, quien expresó “cuando lees este cuento y empiezas a mirar a tu alrededor, te das cuenta de que muchos niños viven este cuento. Es un tema que duele. Es un cuento duro. Te hace plantearte, que tanto tenemos que hacer las mamás para proteger a nuestros hijos”.

El evento se hizo en la sala del museo. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

La autora describió su experiencia al escribirlo “un factor muy importante para escribirlo, además de la violencia del país, fue que, en pandemia se incrementaron los casos de violencia, y platicando con especialistas que acogen a niños desamparados, me di cuenta de que el niño no te va a hablar en el lenguaje del adulto. No podemos ser indiferentes a la realidad”.

Por otro lado, el cuento “Vendida”, fue presentado por la autora alemana Sabine Schütze, sobre la historia de Valentina, una niña que sufre abandono de parte de su madre, lo que desencadena que su padrastro, termine por venderla a unos extranjeros.

El libro es un relato estremecedor del abuso infantil. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

“Si alguien ve este tipo de violencia, no hay que quedarnos callados. Si podemos salvar a un niño, le podemos cambiar su mundo. En este caso, la protagonista es una niña que nunca recibe amor, y hay que hacer conciencia sobre cómo eso afecta a los niños”.