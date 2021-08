Jennifer Hudson encarna los demonios de Aretha Franklin en "Respect"

Aretha Franklin eligió años atrás a Jennifer Hudson para interpretarla en su película biográfica "Respect" por considerarla la opción natural: además de una voz sensacional, ambas compartían tragedias personales.

La producción retrata la vida de la "Reina del Soul", fallecida en 2018. Su infancia sacudida por la muerte de su madre cuando ella tenía nueve años y su embarazo apenas tres años después. Muestra también su lucha contra un padre controlador, un marido violento y su adicción al alcohol.

Hudson, que se hizo famosa en el programa "American Idol" a los 25 años, lidió con una pesadilla propia cuando su madre, su hermano y su sobrino fueron asesinados por el exmarido de su hermana en 2008.

"Necesitaba estar en un lugar específico y haber pasado por lo que pasé en mi vida para poder interpretarla", dijo Hudson durante una proyección en Los Ángeles, antes del estreno de la película este viernes.

"Por lo menos así es como me siento actualmente", agregó.

La joven actriz no había enfrentado su tragedia personal cuando encontró por primera vez a Franklin para discutir el incipiente proyecto hace 15 años.

Después de esa primera reunión, le tomó ocho años a Franklin - que había considerado otras actrices como Halle Berry - llamar a Hudson para darle el papel.

"Interpretar a la 'Dama del Soul' no es algo a lo que te acostumbras. Yo me lo tomo poco a poco", sostuvo Hudson, quien no esconde su admiración por la cantante.

Su elección para el rol protagónico se probó un éxito: su destacada actuación ya ha sido reconocida con premios, a pesar de que la película en sí ha recibido críticas moderadas.

A diferencia de otros musicales biográficos, Hudson cantó y grabó en vivo en el set grandes éxitos de Franklin tales como "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", y claro, "Respect".

Hudson también aprendió a tocar piano para el rol, que exigió 83 cambios de ropa y 11 pelucas, incluyendo el look de colmena característico de Franklin.

"Interpretar su dolor"

La película recorre dos décadas de vida, repasando sus nueve primeros discos que fallaron en producir un único hit.

Columbia Records descartó a Franklin antes de que ella encontrara su voz con inflexión góspel a través de sesiones en un estudio en Alabama.

"Creo que fue su habilidad en interpretar su dolor ante una audiencia de millones de personas", dijo a la AFP el escritor del guión, Tracey Scott.

"Ella consiguió tomar su propio dolor y colocarlo en todo tipo de canciones: románticas o de empoderamiento. Ella siempre fue capaz de vivir su vida a través de la música", agregó.

La película también aborda la participación en el movimiento de derechos civiles de Franklin, hija de un pastor influyente de la iglesia bautista (interpretado por Forest Whitaker), quien tenía entre sus amigos próximos a Martin Luther King Jr.

"Estar en sus zapatos en tiempos como aquellos, una mujer negra, y ser próxima a personas como el doctor King. Y tener que salir a levantarle el ánimo a todo el mundo, piensa en cuánto dolor atravesó", reflexionó Hudson, quien al igual que Franklin, comenzó cantando en coros góspel y se ha apoyado en su fe para superar la tragedia.

"A menudo la gente olvida que los íconos y las leyendas son también seres humanos y tienen una vida", recordó la actriz.