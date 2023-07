El documental “Él nació mujer” se estrenó en San Juan del Río

El documental "Él nació mujer" de la cineasta Isamar Cabrera Ríos, se presentó en el Foro del Portal del Diezmo, ante el público sanjuanense, con la presencia del protagonista de la historia, el maestro Angeluchy Sánchez.

En una función bastante emotiva, la cineasta, estrenó en su tierra natal, la cinta que se grabó en el 2021, y que se presentó apenas este año, contando ya con un laurel en el festival Doqumenta de la ciudad de Querétaro.

Cultura “Él nació mujer” se proyectará en San Juan del Río

“En este tipo de cine se trata de ser empáticos y explorar la realidad de otra persona. No es necesario irnos a Estados Unidos, tenemos nuestras historias locales. Esta cinta cuenta una historia de valentía, reflejando la transfobia, y me gustaría que esta historia, haga eco en otras consciencias” fueron las palabras de la cineasta.

El documental explora la historia del maestro Angeluchy Sánchez, en su cambio de mujer a hombre, y las dificultades que experimentó, tanto en su trabajo, como en la pasión que siente por ser bailarín de huapango huasteco.

“Finalmente, he logrado el respeto de la sociedad, soy un hombre orgullosamente transexual y conducirme con respeto ante la sociedad, y con valores, me valió para que la gente también me respetará. He aprendido que para ser feliz en esta vida, tenemos que apostar por nosotros mismos” expresó el maestro.

Al terminar la proyección, la directora de cultura, Aleyda Andrés, entregó el reconocimiento a los protagonistas de la noche, e invito al público, a disfrutar de la presentación del trío Nuevo Legado, grupo de son huasteco que participó en el documental.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al evento asistieron amigos y familiares tanto de la cineasta como del activista, quienes aplaudieron el trabajo que realizó Isamar Cabrera, al mostrar el lado muy humano del maestro.