“Espero que la violencia no se normalice en México”: Wole Soyinka

“La sátira sirve para recordarle a un individuo con mucho poder, que es un ser común y normal, es como ver el otro lado de la moneda, lo ridículo, y es también un mecanismo de sobrevivencia de la sociedad”, esas fueron las palabras del premio nobel de literatura (1986), Wole Soyinka durante su conversación con Diego Rabasa en el Teatro de la Ciudad, donde hablaron de su más reciente novela “Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra”.

Hace un par de años, Wole Soyinka encontró en alguna encuesta -de la cual no se dieron detalles- que en Nigeria se encontraban las personas más felices del mundo; dicha noticia le pareció tan absurda al premio nobel nigeriano, que lo inspiró a crear este libro, una sátira divertida y a la vez sumamente trágica en la que se cuenta la historia de dos amigos, uno de ellos un médico que descubre una red de tráfico de órganos y demás extremidades humana para que estas sean utilizadas en rituales paganos. Los antagonistas de esta historia son un gurú en busca de crear su propia comunidad religiosa y un político corrupto.

Sobre la historia narrada en dicho libro, Diego Rabasa sugirió una comparación con las situaciones de violencia que también ocurren en México. Al respecto, Wole Sonyinca señaló que la violencia nunca debe normalizarse, y relató una de sus vivencias en nuestro país hace un par de años.

“En una ocasión anterior que estuve en México, estuve en un hotel y el hotel tenía una alberca. Los empleados del hotel me contaron que el narco les pedía a los dueños que pagaran cierta cantidad de dinero, una cuota, y como se negaron a hacerlo, vinieron al hotel y rafagearon a todas las personas que estaban en la alberca. Espero que esas situaciones de violencia no se normalicen en México, la vida no puede ser así. En mi país se piensa que algo está pasando cuando las noticias no hablan de secuestros de mujeres o secuestros de niños”.

Wole Soyinka es el primer Nobel de Literatura africano de la historia. Debido a sus fuertes críticas hacia el gobierno nigeriano, fue encarcelado, también fue uno de los mayores opositores al gobierno de Donald Trump. Es escritor, dramaturgo, poeta y activista político.

Otras de sus obra son “Los intérpretes” (1965) y “La muerte y el caballero del rey” (1976)