Joseph Délano presentó “El Inmortal” en San Juan del Río

El autor sanjuanense Joseph J. Délano Herrera visitó el Foro del Portal de Diezmo, para la presentación de su primera novela “El Inmortal”.

Si bien el texto no es completamente autobiográfico, se basa en las vivencias de este joven que fue diagnosticado a los 19 años con trastorno bipolar e ingresado a los 25 a una clínica de rehabilitación de adicciones. Después de esa experiencia, decidió contar su historia.

Fue entonces que contrató a Miguel Ángel Pineda para la corrección de estilo, y él lo impulsó a darlo a conocer. Joseph nunca pensó en el impacto que tendría en familiares y amigos cercanos.

“Yo no escribí este libro con la idea de contar una historia de adicción, pero una regla que es importante, es que solo escribas de tu experiencia. Entonces mucha gente me escribió sobre sus vivencias personales o las de personas cercanas y ahí me di cuenta de lo que hacía”.

Cultura “Este no es un libro triunfalista, hablo también de cómo me equivoqué”: Jorge Zarza

Ahora Joseph Délano tiene 46 meses sobrio y es difícil revivir las experiencias pasadas a través de su libro, “para mí es importante no victimizarse, la persona que quiere recuperarse, debe dejar de victimizarse. En mi caso, lo único que me hizo sufrir fue mi cabeza, algo no funcionaba bien”.

Joseph está preparando su segunda novela, que servirá para terminar la historia completa “estar en San Juan del Río me da melancolía, hacía mucho que no regresaba. Nada me haría más feliz que la ciudad donde más se hiciera famoso el libro fuera en mi ciudad natal”.