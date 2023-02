Insomnio, otro monstruo nocturno que afecta al 30% de la población mundial

Martha Alicia Chávez lleva más de 30 años trabajando como psicoterapeuta, tiempo en el que ha conocido un sinnúmero de casos de insomnio entre sus pacientes; un trastorno del sueño que se ha vuelto tan común, que se ha ido normalizando.

“Es muy común, de hecho el 30% de la población mundial lo padece, pero no es normal, no es algo a lo que debamos acostumbrarnos”, dice la también escritora bestseller mexicana en entrevista con Diario de Querétaro.

Por esta razón, es que la autora de Tu hijo, tu espejo (2002), decidió escribir Los porqués del insomnio, en el que muestra las causas biológicas y emocionales de este trastorno.

Sobre las causas físicas, señala que están relacionadas con una predisposición genética de las personas, así como con desbalances químicos en el cerebro; desequilibrios hormonales y nutricionales, y falta de producción de melatonina, que es la hormona del sueño.

En lo psicológico encuentra como principales causas la necesidad de proteger o cerrar asuntos inconclusos; el miedo a morir o de perder el control; la dificultad para confiar o algunas creencias internalizadas respecto al acto de dormir como algo malo o un desperdicio de tiempo.

“Normalmente estas cuestiones psicológicas se gestan en la infancia por experiencias traumáticas de los niños que los llevan a que se establezca este patrón de insomnio que puede durar hasta la adultez”, asiente la autora, mencionando principalmente casos de abuso físico y sexual.

En Los porqués del insomnio Martha Alicia aborda todos estos aspectos, echando mano de casos reales para que los lectores conozcan a fondo qué función tiene el sueño, cuáles son sus ciclos y las consecuencias de no poder dormir bien.

“La falta de un sueño profundo y reparador constante va a llevar a desarrollar trastornos emocionales como ansiedad, hiperactividad, depresión, incapacidad de concentrarse y problemas en las relaciones interpersonales porque se está de malhumor y muy vulnerable”, asevera, y refiere que también afecta los órganos del cuerpo.

Si bien su libro ayuda a identificar y conocer este problema, la autora agrega que también motiva a los lectores a conseguir un diagnóstico integral con las personas correctas: nutriólogos, psiquiatras, psicoterapeutas y neurólogos.

Señala que es importante no alarmarse si se pierde el sueño de un momento para otro, ya que hay quienes padecen insomnio crónico y quienes son diagnosticados con insomnio agudo, que es de corta duración.

“Cuando la persona se va a la cama, y por más cansada que esté, pasa 30 minutos sin poder conciliar el sueño; se despierta mínimo un par de veces en la noche y no puede volver a dormir por 30 minutos cada vez, y esto le pasa tres veces por semana por tres meses, entonces hablamos de que hay un problema de insomnio crónico".

“El insomnio agudo nos pasa cuando tenemos un problema, una decisión que tomar y hasta por cosas emocionantes que nos pueden quitar el sueño, pero este vuelve a la normalidad en cuanto se resuelve el problema y las cosas mejoran”, explica.

Finalmente, aclara que su libro no solamente es para las personas que sufren de falta de sueño, sino para todos aquellos que quieran saber más sobre lo que ocurre cuando dormimos.

“Es importante entenderlo, conocer las etapas del sueño, conocer qué pasa en nuestro cuerpo cuando dormimos; para qué sirve dormir, para qué sirve soñar y en qué consiste ese proceso (…) Hay personas que dicen que no sueñan, pero todos lo hacemos, solo hay quienes no los recuerdan; si no soñamos nos volvemos locos. Tiene una función”.

Los porqués del insomnio (Grijalbo, 2022) se encuentra a la venta en librerías y plataformas digitales. Para conocer más sobre la autora, ver en: http://www.marthaaliciachavez.com/

Martha Alicia Chávez es una reconocida psicoterapeuta, conferencista y escritora, autora de libros como Todo pasa… y esto también pasará, Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia, Hijos tiranos o débiles dependientes, ¡Con golpes No!, Hijos gordos y Consejos para padres divorciados.