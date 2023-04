Puente de San Nicolás es rescatado por sus habitantes  

El puente más antiguo del continente americano está en la comunidad de San Nicolás, Tequisquiapan. Data del año 1561 y fue trazado por Fray Sebastián de Aparicio, quien fue uno de los principales impulsores en el traslado de las carretas.

Es considerado el puente más antiguo de América Latina y una de las construcciones coloniales más antiguas que aún se mantienen en pie. Pertenece al Camino Real de Tierra Adentro, y por lo tanto está protegido por la Unesco.

Hasta enero de este año, el puente se encontraba en total abandono y cubierto por la maleza, pero el grupo de ejidatarios de la comunidad de San Nicolás ha cambiado esta situación.

Alfredo Rivera, ciudadano de la comunidad, llevaba desde el 2007 intentando que INAH México escuchara su petición de trabajar en la conservación de este monumento histórico, que es muy conocido en la zona.

“Ese año me comunique a INAH México con Velia Margarita Vega Reyes, solicitando permiso para limpiarlo y conservarlo del deterioro. Aunque la solicitud era muy buena, me dijo que había que pedirla a nivel local, por lo que me acerqué al gobierno municipal y no me la dieron. Después fui a INAH Querétaro y me regresaron a Tequisquiapan, sin ninguna respuesta”.

No solo la burocracia jugó en contra de don Alfredo, la resistencia de las personas que desconocían del tema dificultaba la labor. Hasta que, desde el año pasado, se topó con la mesa directiva del comisariado ejidal y con buena actitud decidieron retomar la gestión.

“Lo primero que hicimos fue acercarnos al cronista de San Juan del Río Neftalí Sáenz, quien nos asesoró sobre el tema. Hicimos un plan de trabajo, donde los ejidatarios tomaron la comisión de empezar a hacer la limpieza alrededor del puente, y gracias a este trabajo encontramos nuevos vestigios que están debajo”.

TRABAJO EN EQUIPO

En el ejido hay 197 ejidatarios, de los cuales 150 han participado en las faenas de limpieza y conservación alrededor del puente cada semana, así lo describe Manuel Ordaz Chico Comisariado de San Nicolás.

“Cada 8 días citamos a 20 ejidatarios, en día domingo para hacer las faenas de conservación. Platicamos entre nosotros y se nos ocurrió participar, porque queremos un proyecto turístico integral aquí, para que la gente venga con el apoyo del municipio”.

Trabajo en equipo por la conservación. Foto: Samantha Vázquez | El Sol de San Juan del Río

La delegada de la comunidad, Verónica Presa Gutiérrez afirma que no solo existe el Puente de Fray Sebastián de Aparicio, también hay dos cuevas sin explorar, capillas y norias.

“Es muy importante todo esto porque es la historia de nuestra comunidad y estaba desapareciendo. Gracias a la iniciativa ciudadana, que es muy importante, estamos recuperandola”.

ACERCAMIENTO CON EL INAH

En una reunión convocada en el puente, además de los ejidatarios, la delegada y los cronistas de San Juan del Río Neftalí Sáenz y de Tequisquiapan Juan Carlos Hernández, estuvo presente Tania Padilla Rico, arquitecta dictaminadora de la sección de monumentos del INAH Querétaro.

No llegó sola. La acompañaba el equipo de trabajo de residencia profesional del Instituto Tecnológico de Querétaro, quienes tomaron medidas y fotografías del lugar.

“Hubo un acercamiento a través del cronista Neftalí Sáenz y estamos haciendo una asesoría técnica. En el INAH estamos trabajando un proyecto de hacer levantamientos arquitectónicos de los inmuebles que formaron parte del Camino Real de Tierra Adentro como este puente”.

La arquitecta camina por el lugar y también toma fotografías. Al final del recorrido habla con los presentes y explica el proceso legal que hay que seguir para continuar las labores de liberación y remoción de tierra.

“Primero les brindaremos un documento de esta asesoría técnica, con el cual deben acercarse al INAH Querétaro y llevar los documentos correspondientes, para tramitar los permisos y hacer un proyecto integral con nuestra supervisión”.

Ha expresado que en el organismo están contentos de que haya una sintonía de colaboración, porque siempre buscan coadyuvar con los municipios. Pero por el momento, se tienen que parar las faenas.

“Se tiene que parar el trabajo hasta que se tengan los permisos correspondientes. Se necesita hacer la conservación y restauración del patrimonio, de acuerdo a los criterios que se manejan dentro de la Ley Federal de Monumentos”.

En una primera impresión, Tania Padilla expresa que el monumento se encuentra en un estado de conservación un poco crítico, aunque le ayudó el haber estado cubierto durante tanto tiempo.

“Esto ayudó a que el deterioro sea menor, en comparación con otros monumentos que están expuestos, sobre todo donde se da el saqueo de piedras, lo que destaca es que la misma comunidad ha tenido este criterio de conservación y eso es muy bueno”.

El tiempo apremia, pues se acerca la temporada de lluvias y el puente puede quedar cubierto nuevamente. Ahora los pobladores de San Nicolás deben buscar otros apoyos, para hacer una obra hidráulica alrededor del monumento para protegerlo, pues en eso no puede intervenir el INAH.

“Los monumentos son parte de nuestro patrimonio cultural. Es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos, y es nuestro deber cuidarlo y protegerlo para el disfrute de las nuevas generaciones” concluye Tania Padilla.