“¡Que las matemáticas te acompañen!” en el Hay Festival Querétaro 2020

Para la matemática y divulgadora de la ciencia, Clara Grima, las matemáticas son como el oxígeno, están en todas partes: en la ola humana que se forma durante un partido de futbol, en los gustos y gestos espontáneos de las personas y en las interacciones sociales.

Como parte del primer día de la edición digital del Hay Festival Querétaro, la autora de “¡Que las matemáticas te acompañen!” encabezó una charla sobre las “Matemáticas en la ciencia, el arte y la sociedad” junto con el director del Centro de Física Avanzada y Tecnología Aplicada (CFATA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Aragón, y el periodista y coordinador del Centro Universitario de Periodismo de Investigación de la Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, Carlo Daniel Aguilar.

Fue a través de una sesión en Zoom que los interlocutores discurrieron acerca de la presencia de las matemáticas en la cotidianidad, así como la importancia de estudiarla y socializar su alcance entre la población.

“Las matemáticas no son hacer cálculos mentales, no son sumar fracciones, no son resolver sudokus, ni adivinar el número en el que estoy pensando. (La matemática) es una disciplina que se basa en la capacidad que tiene el cerebro en encadenar razonamientos complejos, de hacer abstracción, de generalizar, de identificar patrones. (De generar) un conjunto de reglas, generalizarlas y aplicar lógicas. Es así que puedes darte cuenta de (…) la belleza que tiene el razonamiento y el sacar lógicas de un conjunto de enunciados”, aseguró Aragón, quien bajo esta perspectiva realizó un estudio sobre la relación entre la teoría física de la turbulencia y algunos cuadros de Vincent Van Gogh, como “La noche estrellada”.

Pese a la omnipresencia de las matemáticas en el mundo, Grima aseveró que no todo puede ser entendido desde las ecuaciones, la teoría de grafos o teoremas. En el amor, por ejemplo, se pueden mapear las relaciones pero no su intensidad.

La nueva edición digital del Hay Festival Querétaro, cuyo quinto año contempla la transmisión de 70 conferencias magistrales, charlas y presentaciones virtuales, se desarrollará en plataformas hasta el 7 de septiembre.

Hoy su programa será encabezado por la conferencia del Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, quien en conversación con la periodista Lydia Cacho, hablará de sus libros y sus esfuerzos a favor del derecho a la educación de las niñas en su país. La cita a las 20:30 horas, en el Escenario Digital Querétaro (hayfestival.com).