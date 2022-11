Trovadoras debemos defender nuestro espacio: Liuba María Hevía

A unos días de lanzar su álbum más reciente “Para volverte a ver”, la compositora, trovadora y cantante cubana, Liuba María Hevía ya prepara su repertorio para presentarse en Querétaro durante el festival TrovAbierta, el próximo 19 de noviembre a las 18:50 horas.

Desde 1982 es parte del movimiento de la Nueva Trova, fundado por figuras como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con quienes ha compartido varios de sus trabajos discográficos.

Liuba María Hevía es también la fundadora “Alma Creadora” un encuentro en el que se difunde el trabajo de las mujeres en la trova, pues dice, “tenemos que defender nuestro espacio”.

Cultura Israel Rojas y Yoel Martínez llegarán con Buena Fe al TrovAbierta

“Ser mujer no es un problema, es algo que hay que llevar con orgullo, contar desde la feminidad defendiendo lo que somos, el mundo es machista, no es la trova, yo he sido bendecida por mis maestros y por grandes autores que han sido muy generosos conmigo, además mi evento que se llama Alma Creadora que ya va por la novena edición, lo hago todos los años en Cuba, invitó a trovadoras de diferentes países y cantamos nuestras canciones y hacemos homenaje a las maestras que nos precedieron, y sí que tenemos que defender nuestro espacio, porque nos lo merecemos desde la calidad, por su puesto”.

Liuba ha llevado su música a Suiza, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Argentina, México, Perú, Venezuela, Chile, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, entre otros países. Caracterizándose por hablar de los valores humanos y poner sobre la mecha importantes temas de lucha social.