“Conejo” Cantú abrió temporada con triunfo

La Fórmula 4 NACAM Latinoamérica, arrancó el fin de semana pasado y fue muy positiva para Cristian “Conejo” Cantú quién consiguió un triunfo el domingo en la carrera estelar de la competencia, además de sumar un segundo y un tercer sitio, resultados que lo dejan muy contento y motivado para encarar lo que será el resto de la campaña en estos monoplazas.

“El fin de semana fue muy emocionante, logramos tres pódiums, un segundo lugar el sábado quedando solo por detrás de un piloto colombiano, un tercer lugar el domingo y lo más sobresaliente el triunfo de la carrera estelar, son resultados que nos dejan contentos por iniciar con el pie derecho la temporada y nos motiva para seguir trabajando de esa manera, lo importante es mantener el paso, para ser de los pilotos punteros por el campeonato”.

Automotriz Cumplieron con la primera fecha

Cantú agradeció el apoyo de Grupo Surman con quiénes firmo recientemente un convenio de colaboración y representación, con el cual podrá correr esta temporada en Formula 4, sin embargo, aseguró que siguen en busca de patrocinadores e invitó a los aficionados a que lo sigan en sus redes sociales, debido a que eso también le ayuda mucho para que los patrocinadores confíen en su trabajo.

“Ser piloto es solo una tercera parte de este deporte, las otras dos partes son contar con patrocinadores y ser atractivo para ellos en medios y redes, por ello les pido apoyo a empresarios, me apoyen con la gente que pueda tomar estas decisiones de asociaciones, sabiendo que puedo colaborar mucho en diferentes formas, para incentivar la promoción de sus productos o servicios y a la gente que nos lee, les pido me sigan en mis redes sociales que eso en mucho me ayuda”.

Foto: Cortesía | Cristian Cantú

Este joven piloto conocido como “Conejo” Cantú señaló que junto con su equipo están viendo la posibilidad de retransmitir la carrera en algún centro comercial estos días, en la cual espera estar presente con los aficionados para retroalimentar y recibir comentarios, lo que le ayudará a mejorar en algunos aspectos, pero, sobre todo, convivir con sus seguidores, tomarse fotos y dar autógrafos.

