Cumplieron con la primera fecha

El campeonato 2023 de la Fórmula Ford Vintage arrancó este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la capital del país, carrera que fue sin duda muy emocionante ya que todos demostraron sus ganas de volver a las actividades, sobre todo con los amigos ya que el ambiente fue extraordinario en esta oportunidad, además de que se sumó el primer extranjero en el campeonato, el tejano Stan Culpepper, que sorprendió gratamente ganando las dos carreras en su categoría.

Para esta primera fecha de este campeonato de leyendas, se dieron cita un total de 15 autos en las tres divisiones, como lo son la Vintage Ford para modelos entre los años 1967-1972, la Club Ford para los bólidos de 1973-1981, y la Post Club Ford para los autos 1982-1986, divididas a su vez en Masters para mayores de 65, señalados con un signo de suma +, y los Seniors para todos por debajo de esa edad.

Las actividades iniciaron y en la primera carrera de esta primera fecha, hubo muy buenos resultados, sobre todo para la representación queretana, pues el experimentado Gianfranco Cané se llevó el primer sitio de la categoría Post Club Ford, dejando en segundo lugar a Alberto Rojas en el mismo Swift DB-1 seguido de Benito Guerra en Lola T644, mientras que en la Vintage Ford Plus el ganador fue Tomas López Rocha a bordo de un Crossle 16F de 1970.

El experimentado Texano Stan Culpepper fue el sorpresivo ganador en la Club Ford, seguido de otro “Novato” Cesar Tiberio Jiménez en un Crossle 32F modelo 1978, desafortunadamente el queretano Jorge Mateos no pudo arrancar, mientras en la categoría Club Ford Plus, Oscar Hidalgo de Puebla termina primero en su PRS 80, seguido del gran Guillermo Echeverría en su Lola 74 y en la categoría Post Club Ford Plus el triunfo fue para el excampeón de los Superturismos Alejandro “Aguilucho” Aguilar.

Para la segunda carrera, las emociones incrementaron con Gianfranco Cané en la punta de la categoría, pero un velocísimo Enrique Contreras le dio alcance y al final le consiguió arrebatar el liderato, para no volverlo a soltar pese a los embates de Gianfranco, por lo que este último tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que el tercer sitio fue para Benito Guerra que sigue en plan grande.

El siguiente compromiso de este campeonato de automovilismo deportivo, será el 20 de mayo en el Ecocentro queretano, una pista en la que se esperan muchas emociones, sobre todo, porque la mayoría ha estado preparándose en este circuito de nuestra entidad, además se sabe que hay dos autos que estarán disponibles para la segunda fecha en los 400KM de Querétaro.