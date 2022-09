Esperan buen resultado en Alemania

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar, espera regresan de buena forma a las pistas, luego de las dos semanas sin actividades tras las 24 horas de Spa, además se dijo motivado de que en esta ocasión corran en Alemania, en donde parte de su familia podrá ir a verlo y sobre todo manifestó que hasta el momento han cumplido con el objetivo que tenían a inicio de temporada, estar en el top ten.

“En agosto el equipo se fue de vacaciones, durante un par de semanas los pilotos regresamos a nuestros respectivos países. Es difícil de poner en palabras la tarea tan monumental que es hacer una carrera de 24 horas, la carrera más importante del año, la responsabilidad ante todo el entorno aumenta la tensión. Llegamos a la cuarta carrera de la temporada, nos encontramos en el top 10 en el campeonato, cumpliendo con el objetivo de inicio de temporada”.

Dörrbecker Rebollar señaló que, sin duda para él, correr en tierras teutonas es siempre especial, pues la última vez que estuvo allá fue en el 2010, por lo que regresar 12 años en uno de los campeonaros más importantes del mundo lo emociona mucho, además de que lo acompañaran en esta ocasión sus familiares del lado alemán y eso lo motivará a salir a disfrutar cada una de las vueltas en esta carrera, para tratar de conseguir un buen resultado.

Deportes Probará el Huracán GT3

“Correr en Alemania siempre es algo especial, pero en este caso lo será aún más. La última vez que corrí en Hockenheim fue en el 2010, fue mi primera carrera de autos en Europa. En ese entonces corría en la Formula Renault 2.0, ahora 12 años después, me llena de orgullo poder correr ahí en uno de los campeonatos más importantes del mundo. Me emociona saber que me acompañaran muchos familiares ya que Hockenheim está muy cerca de donde es mi familia del lado alemán.

Honestamente nunca pensé que llegaría hasta esta instancia del campeonato por muchas razones, lo cual me hace sentirme muy afortunado. Como en Spa, planeo disfrutar cada curva de cada vuelta de esta carrera y estoy seguro que esa mentalidad nos traerá un buen resultado”.

El volante queretano reiteró que el objetivo es mantenerse en el top ten, lo cual no duda en que podrán conseguir pues el equipo del auto 163 se siente mejor que nunca y sueñan con la obtención de un podio en esta oportunidad, para mantener sus aspiraciones de conseguir dicho objetivo, aprovechando además para agradecer el apoyo de sus patrocinadores y equipo.

Deportes Preparado para la gran final

“Nuestro objetivo es claro, seguir en el top 10 soñando con ese podio del cual nos quedamos apenas cortos en Spa. Será muy interesante ver como lidiaron los otros equipos con este bajón post Spa, y como el resultado de esa carrera impactara mental y emocionalmente la parte final de la temporada a los pilotos y equipos. Nosotros como equipo del auto 163 de VS Racing nos sentimos mejor que nunca. Sobra comentar que no tengo como agradecer la confianza que el equipo y patrocinadores han tenido conmigo, gracias, Incremcel, Mark Pearce, Cauchotec, Telcel, Vivo, Ronal, Mac Dermid, Cluster Querétaro, Ronal, Escuderia Telmex, Hogan Lovells y a mi equipo VSR”.