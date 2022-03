Dörrbecker hará su sueño realidad

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar arranca este viernes 1 de abril la temporada del campeonato GT World Challenge 2022, el cual además de un reto representa un sueño hecho realidad para el volante de nuestra entidad, por lo que espera conseguir buenos resultados desde la primera fecha en Imola.

“Para mí correr la GT World Challenge 2022 este año no significa solo un reto en mi carrera deportiva, sino un sueño hecho realidad. En el 2018, cuando quede campeón de NASCAR, mi coach, Jorge España, me preguntó cuál era la siguiente meta en mi carrera y juntos establecimos que el objetivo era llegar a una de las categorías más importantes del mundo antes de los 30 años. Este fin de semana cumplimos dicho propósito, ya que como no me canso de explicar, esta categoría es la más importante con respecto a marcas, pilotos y equipos, por lo menos en autos GT, en otras palabras, a partir de este punto ya no hay nada arriba en la pirámide, solamente hacia los lados”.

El volante de la entidad, aprovecho para agradecer a todos quienes lo han apoyado, pues a pesar de ser un gran reto en lo deportivo, lo que más le preocupó en los últimos tiempos, ha sido la parte económica, por lo que agradeció a quienes han creido en este sueño y lo han apoyado e impulsado para que lo pueda conseguir, empezando por el equipo Vincenzo Sospiri.

“Quiero agradecerle de todo corazón a las personas y marcas que han creído en mí, y que de una manera u otra han hecho que este sueño se haga realidad, como Vincenzo Sospiri de VSR, que a pesar de contratiempos, errores y dificultades no ha dejado de creer en mí, Eduardo Aguilar de TCR, Jimmy Morales y Carlos Slim Domit de Escudería Telmex, que me impulsaron a dejar mi zona de confort en la búsqueda de algo más allá, Octavio Rosales y Hugo Beltrán de HB Incremcel, Stephan Jancke de RONAL Querétaro, Renato Villaseñor de Cluster Automotriz de Querétaro, Emilio Pedral de MacDermid Enthone, Mark Pearce, Jorge España, pero con más énfasis a toda mi familia en general y a mi Mamá, Papá y tío Checo en específico, porque después de 20 años creen en mí y me impulsan tanto como en mi primera carrera de Karts, me demuestran su amor incondicional a pesar de mis malos días (demasiados en los últimos meses)”.

Las actividades de la carrera, totalmente en vivo, las podrán seguir a través del canal de YouTube GT World o bien en la App GT World Challenge Europe que está disponible para iOS y Android, en donde también podrán tener la información de las siguientes competencias de este importante campeonato, destacando el queretano que espera que esta primera fecha en Imola sea el inicio de otros 20 años en el automovilismo deportivo.

“Me siento halagado, enorgullecido y agradecido de tener la oportunidad de llevarlos conmigo en este camino, pase lo que pase, sepan que dejaré todo en la pista y espero que Imola sea el inicio de otros 20 años en mi carrera deportiva”.