Guillermo Echeverria es una leyenda del automovilismo

La Formula Ford Vintage tiene grandes leyendas del automovilismo deportivo de nuestro país, uno de ellos es Guillermo Echeverría quién a sus 75 años sigue participando en este campeonato y conquistando buenos resultados, como lo fue el quinto puesto en la primera fecha de la temporada que se corrió en el Hermanos Rodríguez, por lo que, en la siguiente fecha, que se correrá en nuestra entidad, espera subir ahora si al podio de ganadores.

Echeverría recordó sus inicios y acercamientos con los Fórmula Ford, carros en los que siempre estuvo corriendo, además de asegurar que cuando se anunció que se reanudaría la categoría, no dudo en aceptar la invitación a participar, demostrando desde el inicio su calidad al volante lo que lo llevo a ganar la única carrera que se tuvo en el 2021 como presentación y el año pasado, es decir el 2022, ganó el título de su categoría.

Automotriz Orgulloso Cane de representar a Querétaro

“Mi aventura con los coches la empecé con los Fórmula M en 1967 para “echar a andar” la ingeniería en México. Fred Van Beuren hizo dos. Yo fabriqué tres, Salvador Checa y Enrique Contreras papá también. Yo estudiaba Ingeniería y hasta reprobé unas materias por estar dedicado al auto. Casi siempre he corrido Fórmulas Ford. Cuando Gustavo del Campo atinadamente echa a andar la categoría, de inmediato nos apuntamos. La carrera de presentación que fue la única del 2021 la gané y en el 2022 gané mi categoría”.

La primera fecha de esta temporada 2023, fue algo complicada para Guillermo Echeverría que arrancó en el tercer sitio, pero de inmediato se metió en la pelea por los tres primeros e incluso con posibilidades de llegar al primer sitio, sin embargo, se presentó una falla en su vehículo y eso le impidió cumplir con el objetivo de competir por las primeras posiciones, por lo que se tuvo que conformar con el quinto sitio, el cual buscará mejorar en la fecha en Querétaro.

Foto: Cortesía | Fórmula Ford Vintage

"Cuando se da el banderazo de la segunda carrera, nuevamente falla el encendido electrónico y quedó a 100 metros de la salida. No siempre se gana, pero no pasa nada. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida, con 75 años, me siento bien, en facultades, no me canso, disfruto mucho, recuerdo mis viejos tiempos, puedo andar rápido y el coche se siente bien. Mi Fórmula Ford tiene 49 años y es el segundo más viejito del grupo, pero lo tenemos muy bien y vamos en plan de divertirnos. Lo que hicimos, lo hicimos de jóvenes, así que vamos a divertirnos”

