Óscar Hidalgo una leyenda del automovilismo

Óscar Hidalgo es una de las leyendas más ganadoras de la Fórmula Ford Vintage, campeonato de automovilismo que reúne a vehículos que son verdaderas joyas de museo, además de que los pilotos participantes, cuentan con gran experiencia en diferentes categorías y campeonatos, tal es el caso de este volante poblano que ha participado en diferentes pistas como la de nuestra entidad.

Previo a lo que será la siguiente visita del campeonato Fórmula Ford Vintage, la cual será en Puebla en la primera semana de octubre, este destacado volante compartió un poco de su experiencia en el automovilismo, así como su sentir respecto al actual campeonato, del cual por cierto es el actual monarca y líder de la categoría Club Ford Plus.

“Empecé en la Pony, gané incluso unas 24 horas, pero en los formulas la primera vez fue con Enrique Contreras en su Crossle, yo me subí en la horquilla, y desde allí me encantaron los fórmulas, ya se estaba cocinando la “Fórmula K”, compré dos CDD Líder, que corrió Claus Schinkel uno y yo el otro y de allí empezamos, pero no podía ir a todas, hicimos el autódromo de Puebla, muy ocupado, además se me hacia una categoría muy dispar, los constructores tenían ventajas, así que fui uno de los precursores con Michel Jourdain para hacer una categoría pareja, con todo igual para todos, solo le podías cambiar resortes y engranes, todo era igualito, se creó la Fórmula Dos”.

Óscar Hidalgo es permanente protagonista en todas las pistas y categorías en que se ha presentado, su carrera en los autos Fórmula Ford es muy interesante, es socio fundador del Club Fórmula Ford Vintage, de la cual se coronó campeón de la categoría CF+ (Club Ford Plus) en su PRS con el famoso número 22, apoyado por “La Vianda” y “Padel Cumbres” pero aunque lo tiene en venta piensa llevarlo junto a su nuevo Van Diemen RF86 a las próximas carreras en Puebla y la de la Ciudad de México con el Gran Premio de Fórmula 1 e invitar a algún amigo a la experiencia sin par de manejar un Fórmula Ford.

Foto: Cortesía | Fórmula Ford Vintage

“La Fórmula Ford es una categoría fantástica, se está poniendo muy competitiva, los autos han ido mejorando muchísimo, se están actualizando, los están renovando, ya son totalmente confiables y se está manejando muy bien”.