Viene Jake Cosío a darlo todo en Querétaro

La novena fecha de la Nascar Peak México Series, es muy importante para las aspiraciones de Jake Cosío, quién aseguró que llegará a nuestra entidad a darlo todo para conquistar un podio e incluso pensar en la bandera a cuadros, sin embargo, manifestó que tratará de hacer una carrera inteligente para conseguir el objetivo y así, empezar a mejorar posiciones en el campeonato de la categoría estelar, actualmente se encuentra en el top ten de la clasificación general.

“Ya no tendremos la cautela que teníamos al principio, vamos a dar con todo, no tenemos nada que perder, vamos con toda la carne al asador en Querétaro para llevarnos un buen resultado y pelear por un podio y llevarnos una victoria a casa. Es una pista bastante peculiar, hay bastantes contactos y hay que sortearlos de alguna manera para irnos lo mejor librados a casa, así que vamos a ser inteligentes, correr nuestra carrera, no tenemos nada que perder, estamos peleando los primeros diez lugares del campeonato y vamos a tratar de llevarnos un buen resultado a casa, cerrar con fuerza lo que resta de la temporada”.

El volante del auto #51 de Chevron Havoline/Metaxchange/DOW/GearWrench/Hilton llegará a nuestra entidad luego de obtener una novena posición en Aguascalientes en la octava fecha del campeonato, resultado que no lo dejó nada contento y reiteró que ya se encuentran trabajando muy fuerte para lo que será el compromiso en nuestra entidad, pues quieren darle vuelta a la página y darles un buen resultado a sus patrocinadores que lo han apoyado con todo en esta temporada.

“Las llantas que estamos usando no son las mejores, así es que, no es pretexto, vamos a trabajar duro para Querétaro, darle la vuelta a la página para poder darle un buen resultado a nuestros patrocinadores Chevron Havoline, Metaxchange Capital, Hilton, que nos están apoyando, queremos cerrar con fuerza lo que resta del campeonato y hacerlo en una mejor posición”.

Foto: Cortesía | Ali Sánchez

Jake Cosío suma un décimo primer sitio en la anterior visita del serial más importante de nuestro país y de América Latina a nuestra entidad, mientras que su mejor resultado fue en Guadalajara en donde se ubicó en el sexto peldaño, en tanto que, en la fecha más reciente, que fue la de Aguascalientes finalizó en el noveno puesto, por lo que espera dar una buena carrera ante la gran cantidad de aficionados que lo siguen en Querétaro.

“Querétaro tiene muy buena afición, tengo muchos seguidores, contento de que estén de regreso, de que puedan ir a la tribuna, que nos acompañen allá y que me sigan en todas mis redes sociales, vamos a empezar a mejorar los resultados, por lo que les vamos a brindar una gran carrera y muchas emociones en el Ecocentro de Querétaro”.