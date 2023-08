Celebran día del adulto mayor jugando

María Frías Zúñiga y su esposo Francisco Buenrostro de 65 años de edad forman parte del equipo de gran tradición de San Juan del Río, el club de Cachibol donde han reforzado su estilo de vida saludable y encontrado a grandes amigos.

En su vida el deporte ha sido una pieza fundamental que los ha mantenido fuertes y en donde han hecho comunidad. Por eso invitaron a que se acerquen a los entrenamientos en la Deportiva Maquío.

Frías Zúñiga es originaria de Villa Corregidora, Querétaro donde aprendió a jugar cachibol. En todas las facetas de su vida ha dedicado tiempo a realizar algún deporte, lo que es notable en el entrenamiento pues no se le dificulta el realizar los estiramientos, la fuerza y coordinación.

“Empecé en Querétaro a jugar, cuando vine a San Juan del Río me uní al equipo porque me gusta mucho el cachibol, lo he jugado por muchos años. Aquí en el club desde el 2004. Me gusta hacer ejercicio para nuestro bien, nuestra salud”, señaló la jugadora quien está por cumplir 65 años.

De igual forma su esposo, Francisco Ozoños Buenrostro originario de San Juan del Río es una persona que hace frente a los retos, de ahí que busque siempre el mejorar, hacer equipo con sus compañeros y llevar en alto el nombre de la ciudad, la cual es reconocida por su gran nivel, ganadora.

Mary y Francisco son ejemplo de los jugadores que refuerzan al tradicional equipo el cual inicio hace 20 años y que ha dado glorias a San Juan del Río, mismo que tienen por próximo torneo el jugar en Aguascalientes e Hidalgo en el mes de septiembre.

Los entusiastas realizan sus entrenamientos, invitando a la población en general a ser parte de la familia de cachibol, a acercarse a la deportiva Maquío los lunes, miércoles y viernes de las 9 a las 11 de la mañana. Atentos a las indicaciones del profesor Gabriel Valencia los jugadores refuerzan su preparación