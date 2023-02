Ciclistas en titánico desafío en el Cerro Olímpico

Teniendo por escenario el Pueblo Mágico de Amealco, en la pista Cerro del Olimpo se llevó a cabo la 2ª fecha del Serial de la Liga de Ciclismo a cargo del equipo Olympus en donde destacó José Pueblito Hernández de Bikesmart al finalizar el recorrido de 7 vueltas con un tiempo de 1 hora con 20 minutos con 40 segundos. El segundo lugar fue para Víctor Manuel Rico Vázquez de Spyd al cruzar la meta con 4 minutos más de diferencia y en tercer lugar José Aurelio Hernández De Jesús con un tiempo de 1 hora con 25 minutos con 36 segundos.

En la categoría Élite femenil, Andrea Cerda Ornelas fue la manda más de la competencia, al realizar un recorrido de 6 vueltas con el mejor tiempo, 1 hora con 30 minutos con 47 segundos. En segundo lugar Mónica Vega Torres de NRC Bikes con un tiempo de 1 hora con 49 minutos con 9 segundos y en tercer lugar Ibeth Magnolia Rodríguez Gómez de Eecoce Bikes Team logrando una marca de 1 hora con 50 minutos con 8 segundos.

En la categoría Avanzados 30, José Alberto Camacho Bazaldua de Bike Clinic fue el ganador al finalizar las cuatro vueltas en 58 minutos con 46 segundos. Le siguió Francisco Román Codorniz de Conquistadores con solo 2 segundos más y Antulio Chávez Morales de Mountain Hunters con un tiempo de 58 minutos con 51 segundos.

En los Juveniles, Emilia López Fernández de Polibikes accedió a podio en primer lugar después de realizar dos vueltas con un tiempo de 15 minutos con 16 segundos, el segundo lugar fue para Fanny Zoe Terán de Spyd con 32 minutos con 12 segundos y tercero para Karol Natalia Urias Cruz con 40 minutos.

Aguirre Rodríguez, Edgar Mata Arvizu y Diego Luna Covarrubias como los tres mejores de la categoría Avanzados 20, al cruzar la meta por debajo de los 56:32 minutos.

En Avanzados 40, realizaron 3 vueltas, primer lugar para Rodolfo Zamorano Quintanar de Conquistadores con un tiempo de 48 minutos, segundo para Horacio Saldaña Álvarez con 48 minutos con 37 segundos y tercero para José Isita Galeazzi con un tiempo de 50 minutos con 06 segundos.

En la femenil, Carla Silvia M. Torres de NRC Bikes, se quedó con el título de campeona al terminar las tres vueltas con el mejor de los tiempos de su categoría, 59 minutos, segundo para Beatriz Aurora de Parker Pro con 1 hora con 6 minutos con 4 segundos, tercero para Maribel Díaz Esquivel de Dies Cycling Team con un tiempo de 1 hora con 6 minutos con 4 segundos.

Participaron en las categorías Élite, Sub 23, Máster 20, Juvenil Expertos, Avanzados,, Master, Femenil Élite, Sub 23, Intermedia A, Máster 30, Máster 40, Juvenil C