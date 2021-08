Emiliano Medellín en visorias para la selección nacional

Aaron Emiliano Medellín Guerrero no dejó nada a la suerte dando su máximo esfuerzo en las visorias a la Selección Nacional que se llevaron a cabo en la Universidad del Futbol. El jugador con tan sólo 13 años de edad es una revelación que busca ganarse un lugar en el futbol profesional.

Desde niño, Aaron ha mostrado habilidades en la contención y como volante por derecha y defensa central. Su disciplina y tenacidad lo han llevado a mejorar el talento que por naturaleza tiene con el balón. A la edad de 4 años comenzó en torneos en la liga infantil en donde varias temporadas se coronó campeón, en este último torneo mereció el título como mejor goleador.

Deportes Liga Premier Iztachichimecapan arroja interesantes resultados

Siguiendo los pasos de “El Chuki”, Edson Álvarez y Diego Lainez, Aaron siempre ha soñado con jugar profesionalmente por lo que no echa en saco roto cada consejo que sus profesores, el ex jugador profesional, Agustín Morales de Ceforam Pachuca y Germán Gutiérrez le dan.

“A mí me gusta mucho el fútbol y la verdad tengo varios jugadores en los que me inspiro y me gustaría en algún momento ser como ellos”, explicó el joven jugador.

Sus padres Raquel Guerrero Vargas y José Antonio Medellín Ledezma han sido fundamentales para seguir su sueño, ser el máximo anotador en la liga profesional.

“Como mamá siempre le aconsejo diciéndole que pues todo lo que uno se proponga se puede conseguir siempre y cuando Dios nos ponga en el lugar y con las personas correctas”.

Raquel Guerrero cuenta lo difícil que es el proceso sin embargo dice todo esfuerzo dará resultados.

Deportes Suspenden juegos ante cambio de escenario

“Como papás con algo de incertidumbre pues es algo nuevo para nosotros con sentimientos encontrados, pero con muchas ganas de que nuestro hijo cumpla su sueño de ser futbolista profesional. Trato de inculcar mucha disciplina, obediencia y respeto”, relató Raquel Guerrero.

Aaron comenzó a entrenar a la edad de 4 años en la comunidad de Montenegro cuando el Párroco de la comunidad, el padre Ricardo Vargas impulsó a los jóvenes a practicar el deporte formando una escuelita de fútbol en la cual consiguió que varios profesores vinieran a entrenar a los niños y jóvenes.

“Entre ellos el profesor Germán Gutiérrez el cual siempre ha confiado en las aptitudes que Aaron tiene para el futbol”, informó Raquel Guerrero.