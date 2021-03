Emmanuel González rumbo a Tokio 2021

Emmanuel González Tec originario de San Juan del Río es ejemplo disciplina y esfuerzo, seleccionado nacional quien forma parte del equipo que busca un pase a Juegos Olímpicos de Tokio como fisioterapeuta.

Con 30 años de edad es egresado de la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte en Pachuca, Hidalgo quien aporta la experiencia de trabajar en Primera División para hacer del combinado nacional un candidato competitivo, y cómo él mismo lo señala, campeón de Olimpiada.

Dedicado a la rehabilitación de lesiones es una persona apasionada por su trabajo quien tuvo que abrirse camino en un medio que requiere de mucha disciplina y profesión.

“Decidí estudiar fisioterapia porque jugaba basquetbol, me gustó mucho el deporte y el ejercicio. Una vez jugando me lastimé un tobillo, de ahí me costó mucho regresar a las canchas, entonces fue el motivo por el cual me empecé a informar de qué trataba la fisioterapia, me empezó a gustar sobre todo por el deporte que una vez tuve el sueño de estar en un equipo profesional”, recordó el sanjuanense.

Emmanuel tiene por meta vestir los colores de México en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

“Podemos ser campeones, ser el número uno, no veo el porqué no un chico de San Juan del Río puede traer una medalla”, expuso el seleccionado.

Con sed de triunfo pero humildad de quien ha hecho frente a los desafíos agradeció a todas las personas que lo han hecho mejorar.

Gracias a Dios, a su familia, a Jimmy Gómez. A Iván Álvarez fisioterapeuta del primer equipo de Pachuca por siempre apoyarlo, al preparador de Gallos Blancos, Carlos Pastrana de quien encontró gran motivación, a Laura Iris Gómez Valencia por apoyarlo y animarlo a no rendirse cuando lo bajaron de categoría en el Club Gallos Blancos, pues tiempo después fue llamado a conformar la Selección Nacional de México.

“Fue el día más feliz de mi vida. Lo recuerdo y se me pone la piel chinita, fue la experiencia que me cambió la vida. Como dice mi mamá ´Dios te pone donde más falta haces”, describió.

A las nuevas generaciones de fisioterapeutas y deportistas dijo.

“Valora y disfruta el proceso no quieras correr para llegar antes, todos los procesos son aprendizajes, todos los errores son aprendizajes. Siempre hay que verlo de la manera positiva. Si va haber riesgo en el que a lo mejor no te va alcanzar, vas a tener que sacrificar un día festivo, pero nunca debes rendirte. Todas esas experiencias tienen un porque que te enseñan a valorar. Disfruto mucho estar viviendo estos juegos preolímpicos”.

“Ayudar al equipo que este en las mejores condiciones. Espero ayudar a muchos fisioterapeutas. Los sueños sí se cumplen. Soñaba con un día apoyar a mi país y más en lo deportivo. Aquí estoy disfrutando al máximo”, finalizó.