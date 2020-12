Esfuerzo titánico para mantenerse

Los empresarios deportivos en San Juan del Río hacen un recuento de lo que ha sido la pandemia a un año que se registró el primer caso de Covid-19 en México, desde cómo recibieron la noticia al hecho de implementar nuevas medidas para seguir ofreciendo servicio.

En Wolf Pack, gimnasio especializado en crossfit, a cargo de Daniel Anaya, recuerda que cuando llegó la notica comenzaba a trabajar fuerte en este proyecto.

“No concebíamos el impacto que iba a tener. Cuando nos enteremos del Covid no anticipábamos nada, estábamos un poco confiados”, contó Daniel quien por 6 años impulsa el crossfit.

Como en todos los escenarios, la respuesta de los usuarios fue de sorpresa, tomó de golpe a gimnasios y negocios, las autoridades llamaron a cerrar puertas desde el mes de marzo.

“No sabíamos que íbamos a cerrar tanto tiempo, cuando nos ordenaron cerrar, creíamos iba a ser por una semana un mes máximo, como se iba aplazando las personas iban reaccionando de forma distinta. Al principio fue de apoyo, de soporte, todos pagaron sus mensualidades, todo mundo creía que íbamos a regresar pronto. Nos adaptamos a clases virtuales, conforme fue pasando el tiempo los apoyos fueron bajando y el impacto económico fue muy grande. Todo fue un caos, seguimos un poco así”.

El estrés ha puesto en mesa de discusión el abandonar el proyecto.

“Si pensé en tirar la toalla, las condiciones tanto con el arrendatario como con la poca entrada de dinero, el reacomodo que debíamos de tener una vez que nos dieran oportunidad de reabrir, iba a ser fuerte la reinversión. No sabíamos en qué condiciones nos iban a dejar abrir, y las personas no iban a regresar de lleno, iba a ser picar piedra de nuevo. Hubo momentos de tensión de estrés en el que dijimos hay que vender el equipo, cerrar porque no sabemos cuántas personas van a regresar, muchas veces no teníamos certeza de nada”.

Sin embargo, el trabajo y tenacidad han sido más fuertes, llevando a los empresarios a poner hasta de sus propios bolsillos para realizar las adecuaciones y hacer de los espacios más seguros.

“Los porcentajes fueron altos, acondicionar el espacio, las medidas necesarias, los insumos alrededor del 5 al 7 por ciento de cada persona que ingresaba, eso se iba destinado a seguir el protocolo de sanidad”, explica Daniel.

Wolf Pack ha replanteado sus estrategias para continuar con los seminarios, certificaciones que ofrece con coaches de México y de otras partes del mundo.