Árbitro sanjuanense con la meta puesta en ser FIFA

María Fernanda Ávila Oropeza, árbitro profesional, orgullosamente sanjuanense hizo un balance de lo que fue el 2023 en su carrera, año en el que pudo representar a México en el torneo internacional que se desarrolló en Panamá, lo mismo en Honduras en el Interclubes.

“Al final algo que suma a mi carrera son estas competencias, que me liberan un poco pero que son pequeños logros dentro de la pretemporada”, explicó la deportista.

Con la meta puesta en ser FIFA, continúa sumando puntos participando en torneos internacionales, Fernanda continúa en el proceso. El dos de enero presentará las pruebas físicas en Toluca, para participar de nueva cuenta en la Liga Mx en donde ha destacado, recientemente formó parte del cuerpo arbitral en la final de vuelta de la Sub 20 en León.

“No hubo un periodo de vacaciones, todo este tiempo estuve entrenando y en competencias para hacer las pruebas lo mejor, que siempre en Toluca es complicado por la altura. Hay que entrenar fuerte para hacer un buen papel y arrancar al cien”, declaró.

Por su paso en el Internacional de Panamá y Hondura, dijo se trató de una gran experiencia.

“Trabajar con compañeras de otros países, fue enriquecedor. El futbol de Concacaf es muy diferente al de México, esa interacción con compañeras que tienen mucha experiencia me dejó mucho. Tuve la oportunidad de trabajar con árbitros de Nicaragua que llegaron a la final de la Copa de Mundo, me sumó mucho a la carrera, les aprendí mucho. Eso es lo que deja los torneos internacionales, el poder trabajar con compañeras de otros países y poder absorber la experiencia que tienen”.

La sanjuanense ha labrado camino en el futbol, apoyando a más mujeres a trabajar por sus sueños.

“El arbitraje en México femenil ha crecido mucho, ahora es más fácil, las puertas se han abierto es cuestión que se decida para hacer las cosas, cada vez las mujeres abarcamos más, es algo que no es casualidad, se ha trabajado”, expuso.

Con determinación y disciplina es como Fernanda hace frente a los retos que se presentan. Para el 2024 se visualiza en superar el torneo pasado, ser árbitro asistente intencional, así como presencial una final.

Consciente de que el camino al profesionalismo en el futbol femenil no es fácil, llamó a la afición a manifestar su apoyo.

“Es una liga que está en ascenso y realmente vale la pena seguir, que para todas aquellas señoritas que quieren ser jugadoras, árbitros, entrenadora, que sigan preparándose, entrenando y que se esfuercen por conseguir sus metas”, finalizó.

María Fernanda Ávila Oropeza es una de las pocas mujeres árbitro profesional, su perseverancia y disciplina han sido las llaves que le abrieron la puerta para dirigir los partidos de la Liga MX Femenil.