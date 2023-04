Gallos Blancos en San Juan del Río se acercan a cumplir objetivos

Con la encomienda de promover los valores y respetar los colores institucionales del club Gallos Blancos, los jugadores refuerzan preparación como escuela oficial del club, teniendo por sede la cancha empastada de Santa Fe.

En lo que va de la temporada los jóvenes han dado muestra de su poderío para ubicarse como fuertes candidatos a lograr el campeonato de la Liga Oficial Municipal de Futbol de San Juan del Río en donde desarrollan sus habilidades y trabajo en equipo con el apoyo de Selene Izamar Villeda, coordinadora de la escuela, Jorge Hurtado coordinador deportivo, Manuel Villafranco, director.

Futbol Gallitos conviven con jugadores profesión en el CEGAR

Con lo que se acercan a cumplir los objetivos trazados por llevar en alto y orgullo el nombre de San Juan del Río.

“Que el niño este sumando minutos esto es beneficioso porque en para formar parte de una fuerza básica te piden minutos jugados en algún centro de formación. Le va ayudar mucho a todos y cada uno de los jugadores que pertenezcan al club”, explicó Manuel Villafranco.

En 2022 el club celebró el haber alcanzado una meta más, el alcanzar el título como Centro de Formación Gallos Oficial en San Juan del Río, informó J. Hurtado.

El club sigue apuntando a la formación de alto rendimiento siendo una opción para los talentos sanjuaneases, siendo la única escuela oficial de Gallos Blancos en San Juan del Río, que tiene por sedes las canchas de Santa Fe, La Noria y la Deportiva Norte de las 4:30 a 6:00 de la tarde. Trabajando con equipos de la Sub 10, Sub 11, Sub 14, Sub 16, Sub 18 quienes estarán representando a México en los campeonatos internacionales, los próximos en Estados Unidos en las Vegas, en Minesota. Lo mismo en el torneo de España.