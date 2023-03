Talentos sanjuanenses son más fuertes

Los jugadores han encontrado en el futbol las herramientas para ser más fuertes en los diferentes ámbitos de su vida además de tener una formación de manera integral. Se desarrollan como futuros campeones en la Academia de Futbol de Alto Rendimiento en la cancha de pasto sintético Arrayanes.

A cargo de los entrenadores, Carlo Fabián Morales y José Luis Roa los jóvenes buscan cumplir sus metas dentro y fuera del futbol, realizando sus evaluaciones semestrales y teniendo video clases, las cuales son un plus a su desarrollo explicó el profesor, ex entrenador de la sub 13 femenil del club América, Fabián Morales.

Futbol

Con el apoyo de sus padres, los pequeños mejoran en cada práctica siendo la familia el principal promotor de los talentos sanjuanenses.

Previamente tuvieron la visita de la medallista de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjung con la selección mexicana, la campeona con el club América, Alma Verania en lo que fue la inauguración de la temporada quien hizo entrega de los nuevos uniformes a los futbolistas.