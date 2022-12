Yon de Luisa acepta fracaso de la Selección, pero no renunciará a la Femexfut

Yon de Luisa no renunciará a la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol. Según el actual dirigente del balompié nacional, esto no será necesario, pues su ciclo se cumplió al frente del organismo y ahora depende de los presidentes de los clubes votar por la continuidad o no de su proyecto.

“No es necesaria una renuncia. Las presidencias son por ciclos mundialistas. Los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto”, comentó en conferencia de prensa.

De Luisa aceptó el fracaso en Qatar 2022: “Coincidiendo con los comentarios de ayer (miércoles) en la noche de Gerardo Martino y de Jaime Ordiales, reconocer que en este Mundial fallamos en obtener el primer objetivo que era avanzar al cuarto partido aun cuando se hizo una gran planeación, se llevó a cabo una preparación de primer nivel con los diferentes partidos que jugamos, con la concentración en Girona, definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía”, indicó.

Yon adelantó que “en los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales, ustedes saben que comenzaron con el área femenil, ese fue uno de los motivos para traer a Jaime Ordiales, se revisarán cambios estructurales que se han venido platicando desde hace tiempo como la multipropiedad, ascenso y descenso, la cantidad de extranjeros, etcétera”, comentó.

El directivo les agradeció “a todos los jugadores que participaron, no nada más en este Mundial, sino en toda la preparación, a cada uno de los clubes que nos los prestaron y respaldaron en cada convocatoria, agradecidos con el cuerpo técnico, socios comerciales y sobre todo a esta extraordinaria afición que nos hizo sentir locales en Qatar”, expresó.

La diferencia fue un gol entre estar o no en octavos de final: “Es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche (miércoles), tenemos que entender qué hacer para que esto no vuelva a suceder”, dijo.

Yon aceptó su parte de responsabilidad en los distintos fracasos de selecciones nacionales: “Durante estos cuatro años se ha trabajado en tener una Federación Mexicana de Futbol más robusta, la reestructura en el área deportiva debió haber dado antes, sin duda, es uno de los principales errores de la presidencia y lo asumo, toca aprender de todo, porque también hubo cosas positivas, eso no lo podemos olvidar, tenemos que construir sobre lo que se hizo bien, pero sobre todo esperar el reporte de Jaime para entender qué cosas pudieron hacerse diferentes”, cerró.

¿Cómo acercar la Selección a la gente?

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol aceptó que la única manera en la que pueden tener cercana a la gente es entregando resultados positivos, eso es lo que buscan en todo momento.

“Me parece que nada más a través de buenos resultados, cuando los resultados aparecen está la afición. Cuando sabíamos que se iban a jugar estos tres partidos, la afición respondió. En la Copa Oro, cuando llegamos a una final, la afición nos responde, es difícil exigir o pedir, o solicitar un apoyo cuando los resultados no se dan, la única manera de corresponder es con resultados deportivos”, cerró.