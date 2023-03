Ganaron para San Juan del Río

Nuevamente la basquetbolista Andrea Monserrat Torres Colín con el número 21 llevó en alto el nombre de San Juan del Río, al ganar el Regional Championships para la Universidad Pensacola Christian College, en Estados Unidos.

La jugadora aportó dinamismo y una gran actitud para sumar puntos a su equipo, Lady Eagles Club y este fuera superior en 7 partidos de 10 que jugó de forma consecutiva en el campeonato de la región sur, logrando imponerse al resto de los representativos y conseguir su pase al nacional.

Con tan sólo 21 años, Torres Colín es actual campeona con su equipo de la NCCAA por lo que busca refrendar la victoria

Detrás del éxito existen horas de trabajo, sacrificios como el estar en otro país que no es el natal, dominar otro idioma para cumplir uno de sus sueños, el representar a México en Estados Unidos logrando

“Es difícil no estar en tu país y mucho más estar lejos de mi pilar número uno que es mi familia, pero yo sé que los sacrificios de hoy serán el éxito de mañana. Mis ganas de demostrarme a mí misma y a los que me rodean que sí es posible es lo que me impulsa cada día, al igual que el querer hacer sentir orgullosa a mi familia”, declaró la campeona.

Monserrat es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, claves con las que se abrió paso en el deporte ráfaga para formar parte del equipo tricampeón Mieleras de Guanajuato en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

Originaria de San Luis Potosí, pero sanjuanense desde los 3 años, Torres se involucró en el baloncesto gracias a sus padres, ambos jugadores, de quienes aprendió como hacer frente a los desafíos y bondades de este deporte.

“Ser basquetbolista no solo implica trabajo en cancha conlleva una buena preparación física, una buena alimentación y salud, tanto física como mental son esos detalles que te hacen ser diferente al resto de jugadores”.