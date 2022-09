Juan Querencia llega ilusionado

El novillero queretano Juan Querencia, se dijo contento e ilusionado de regresar este sábado al cortijo de Campo Bravo, escenario del cual espera salir triunfador nuevamente, pero, sobre todo, en el que buscará demostrar que va evolucionando y tiene un gran nivel para destacar en la fiesta, por lo que quiere seguir cosechando triunfos, cortar orejas para demostrar que está en gran forma para conseguir sus objetivos.

“Me siento feliz, ilusionado de volver a Campo Bravo, aunque me hubiera gustado volver no tan precipitado, acartelado porque creo que triunfe y me hubiera gustado saberlo desde antes, pero bueno, regresamos así que también es valido y también creo que me lo he ganado y con muchísima ilusión y muchísimas ganas de torear en campo bravo, que la gente vea la evolución en mí y que vean a un torero que quiere. Creo que la tarde pasada en Campo Bravo, fue una tarde muy bonita, la gente pidió las dos orejas y al final el juez concedió una, pero al final me quedo con las sensaciones que fueron muy bonitas y ahora lo que sigue es triunfar el sábado ya después de ese triunfo, seguir sumando fechas, tengo algunas por delante, seguir triunfando y mejorar en el escalafón que creo que tengo un nivel bueno para estar en los primeros lugares sino es que en el primero y cortando orejas y triunfando”.

Respecto a la ganadería que se lidiará en esta oportunidad, que novillero de la tierra manifestó que ya la conoce, pues ha tenido la oportunidad de lidiarla en diferentes oportunidades, además de que el ganadero Pablo Suárez le ha abierto las puertas para realizar algunas tientas, por lo que le ilusiona que sea la que va a estar en Campo Bravo este sábado por la tarde.

“La verdad es que la conozco algo (a la ganadería de Campo Hermoso), la primera vez que lidié una corrida de ellos fue en la Plaza de Toros La Florecita en México y me sentí muy bien, también el ganadero Pablo Suárez me ha invitado varias veces a su ganadería de Campo Hermosos y he toreado varios animales de ellos, siempre me he sentido muy a gusto, siempre agradecido con el ganadero por las invitaciones y creo que es una de las ganaderías importantes, de prestigio que hay en México, feliz también eso ilusiona, motiva porque es una ganadería de las buenas”.

En este segundo serial novilleril en Campo Bravo, organizado por la empresa Tauro Espectáculos, además de Juan Querencia, partirán plaza el rejoneador Mario Sandoval, el potosino Gerardo Cruz y Lolo Gutiérrez del Estado de México, así como los Forcados Queretanos que celebran sus 40 años, iniciando las actividades a las 16:30 horas, por lo que el representante de nuestra entidad hizo la invitación para que acudan a esta importante novillada.

“A toda la gente que este cerca de Querétaro y San Juan del Río a este serial que da Tauro Espectáculos, que es un serial muy bonito, se la van a pasar bastante bien, de mi parte me voy a entregar al máximo para salir triunfador, los invitó este sábado a que me acompañen en el cortijo de Campo Bravo”.