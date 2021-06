Jugadores tequisquiapenses con nueva piel

En reunión con autoridades municipales y representantes de los equipos de futbol, la Liga de Futbol de Futbol Soccer Tequis hizo entrega de los uniformes que lograron gestionar con el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro(INDEREQ) , dentro de las oficinas ubicadas en la calle Plan de Ayende en la Colonia Adolfo López Mateos.

En la mesa de honor estuvieron, el presidente electo José Antonio Mejía Lira, en representación de INDEREQ, Luis Antonio Gómez Ugalde, el titular de la liga, el profesor J. Guadalupe Olvera.

En su discurso el mandatario José Antonio Mejía Lira manifestó que con 27 años trabajando cuando iniciaba la Liga Municipal cuyas instalaciones estaban en el Ejido de Tequisquiapan, por Centenario tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los representantes.

“Siempre me he sentido identificado con esta liga, además apreciada de muchas personas como Jorge Kahwagi Gastine, promotor de esta liga durante muchos años, incondicionalmente le ha apostado a que la liga sea un ejemplo regional como lo que es. Sabemos es una organización bien plantada, establecida, no solo depende de esta mesa a quienes reconozco su trabajo sino de ustedes que tienen la disposición de colaborar de pertenecer a la liga que tiene mucho prestigio en el estado”.

“Como bien lo dijo el profesor ahora hay una etapa de construir sus oficinas de la liga municipal de ir equipando de infraestructura deportiva al municipio en todas las disciplinas, tenemos deportistas que han traído campeonatos mundiales, otros regionales, estatales. Organizarnos en grande como lo hicimos con la Unidad deportiva que tiene ahora una pista de tartán que tiene las normas internacionales. Estamos pensando en grande, estamos pensando en desarrollar una segunda unidad deportiva, queremos mejorar sus campos, donde sea necesario y por etapas hacer campaña de forestación y infraestructura, le vamos a apostar mucho al deporte”, expuso reiterando su compromiso con la liga y jugadores.

“Les consta que dimos un formato donde tenían que traerlo. De 113 equipos solamente 63 de ustedes cumplieron con los requisitos por eso vamos a entregar solamente 63 juegos con 25 uniformes cada uno” refirió el presidente de liga.

Al mandatario expuso que tenga en su nueva administración como obligación el proyecto deportivo.

“El tiempo que nos ha apoyado le quiero reconocer porque tengo la seguridad que en ese proyecto que requerimos es la construcción de oficinas, ya tenemos el terreno pero nos quedamos en su gestión como presidente municipal, por la pandemia que hizo romper con esa cuestión. Tenemos confianza que una vez que hay sido reelecto ojalá nos tenga dentro de ese pendiente”, declaró.

Al mismo tiempo agradeció las gestiones del jefe de promoción de activación física, Edward Sánchez del Río.

“Es una persona que tiene ya muchas temporadas que nos ha hecho el favor de abrirnos las puertas, a través de ellos nos obsequian las medallas, será la tercera ocasión que nos apoyen con uniformes. Tenemos ese número más elevado de equipos beneficiado”, agregó.

En representación del director Markus López Winkler, INDEREQ Luis Antonio Gómez Ugalde hizo un reconocimiento a las autoridades que tuvieron la iniciativa de apoyar a la liga y al deporte en general.

“Lo estamos viendo en las gestiones de infraestructura, está a punto de inaugurar un campo de béisbol. Al director Jonathan Mendoza, me lo encuentro muy seguido cuando va a trabajar a INDEREQ. Al profesor Guadalupe siempre esta viendo por todos ustedes compañeros, está en el interés de gestionar recursos, capacitaciones, se ha acercado a gobierno del estado”, expuso.

“Al final de cuentas cuando se trabaja en equipo, cuando va la parte de la sociedad, la parte de las autoridades municipales y estatales se obtienen grandes resultados es por eso que los invito a continuar de la misma forma. Eexiste un proyecto de continuidad primero se van a consolidar los proyectos ya establecidos por el mejoramiento de la comunidad física del municipio” señaló.