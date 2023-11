Liebres listos para carrera de este domingo

Todo está listo para que la comunidad de atletas participe en la carrera de Liebres de San Juan del Río este domingo 12 de noviembre a las ocho de la mañana teniendo por punto de salida y meta la unidad deportiva Maquío.

A cargo de la profesora Esteban Marcelo, el club crece como un semillero de futuros campeones. Participarán en las categorías, especial en los 100 metros, sub 6 en la distancia de 60, en la sub 8 en los 100 metros, en la sub 10 en el recorrido de los 200 metros, en la sub 12 dentro de los 400 metros, en la sub 14 en los 600 metros, en la sub 16 dentro de los 800 metros.

Con el apoyo de los padres de familia y dirección del deporte, Libres llevarán a cabo una celebración deportiva, luego de haber reforzado sus entrenamientos.

Desde hace cinco años, con mucha ilusión y alegría, los integrantes de club siguen impulsando a los pequeños en el atletismo. Han superado los obstáculos, comprometidos con la educación física en los niños y niñas.

Liebres se mantienen en la disciplina y responsabilidad, entrenando los martes y jueves en la pista de atletismo de la unidad deportiva Maquío.