Listos para Juegos Nacionales CONADE 2021

Los deportistas queretanos, siguen preparándose para enfrentar los Juegos Nacionales CONADE 2021, por lo que ahora los que se reportan listas son las delegaciones de atletismo y Taekwondo, las cuales inician este 30 de junio sus actividades en Monterrey, Nuevo León y con la firme intención de cosechar una buena cantidad de preseas para el estado.

En esta oportunidad, los representantes de nuestra entidad, se encuentran ya haciendo maletas y cerrando su preparación, pues las actividades para la disciplina de atletismo, inician el 30 de junio y concluirán el 5 de julio, por lo que Ángel Moreno presidente de la Asociación Queretana de la especialidad, aseguró que serán 66 los deportistas que buscarán subirse al podio y cosechar medallas para el estado.

Deportes Viajan deportistas queretanos

“Van de tres diferentes categorías sub 16, sub 17 y sub 23, es clasificatorio para Cali, Colombia a los Juegos Panamericanos junior. Tenemos atletas con grandes posibilidades de obtener medallas nacionales como lo es Paola Breña y Erick Portillo en salto de altura, Mark López en la prueba de mil y mil 500 metros planos, Axel Vázquez en los 800 metros planos, Oswaldo Cornejo en los 100 metros planos; tenemos atletas en la prueba de salto de longitud y triple como lo es Renata Sandoval, Tristán y Gael Chávez, Ana Damaris López”.

En cuanto al Taekwondo, se informó que las competencias iniciarán el 2 de julio, pero no será sino hasta el 3 de dicho mes, cuando entre en actividad el primer atleta queretano que será Pablo Alberto Godoy, en la modalidad de formas, para posteriormente dar paso a las categorías de cadetes en combate y a los juveniles, así lo informó Osiris Romero presidente de la Asociación Queretana de la especialidad.

“El día 4 y 5 de julio van los cadetes en combates, el 6 y 7 los juveniles, también ahí llevamos un equipo sólido, van 20 atletas y todos los que asisten han estado dentro de los 10 primeros lugares del ranking nacional de la federación, encabezando estos grupos va Paloma García que es seleccionada nacional juvenil y Matilda Cesarman que también está dentro de los primeros lugares, y ha sido medallista de oro, entonces vamos con un equipo fuerte y seguro de que nos vamos atraer un gran resultado otra vez para Querétaro”.

Deportes Representarán a Querétaro

Romero Aviña, externó que todos han trabajado fuertemente en el tema de desarrollar el Taekwondo, por lo que el nivel ha subido en todos los estados, pero los más fuertes en esta competencia serán sin duda, Nuevo León por ser sede, Jalisco que históricamente ha sido puntero en esta disciplina, así como algunos otros estados que buscarán demostrar ese desarrollo y crecimiento que han tenido.

“Yo creo que se mantienen sólidos los estados de Nuevo León, por ser sede, Jalisco que históricamente ha estado punteando, el Estado de México y para el sur el estado de Oaxaca y Chiapas. El taekwondo se ha desarrollado en todos los estados, encuentras atletas de muy buen nivel en Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Durango y todos han estado trabajando muy fuerte”.